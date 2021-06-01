До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику

Ко Дню защиты детей "Океан Ельзи" и Alyona Alyona выпустили клип на песню "Країна дітей". Фото: скриншот с видео

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили совместную видеоработу на песню "Країна дітей". Клип снимали в начале мая в Лисичанске Северодонецкого района.

Композицию посвятили 15-летнему Данилу Дидику, который стал жертвой теракта во время Марша единства в феврале 2015 года в Харькове.

О презентации клипа сообщили на официальной странице группы в Facebook.

"Країна дітей" - посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений", - говорится в посте.

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Слова к композиции написали Сергей Жадан и Alyona Alyona, музыку - Вакарчук.

В комментариях под композицией на YouTube, люди оставляют благодарные комментарии.

"До слез. Песня вызывает мурашки по телу. Пусть наши дети живут в мире", - пишут.

6 марта этого года Святослав Вакарчук представил третий сольный альбом "Оренжерея". Его посвятил отцу, физику и бывшему министру образования и науки Ивану Вакарчуку, который умер в 2020-м. К записи присоединились еще трое участников группы "Океан Ельзи" и приглашенные музыканты. Пластинка содержит 12 песен.