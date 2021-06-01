До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику

 
Ексклюзивы
1/5
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Просмотров: 108
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 360
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 873
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 477
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2538
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 954
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1494
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1242
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
3
16
3
3
4
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
Фитнес-зона и скейт-парк: киевский сквер поразил обновлениями
Фитнес-зона и скейт-парк: киевский сквер поразил обновлениями
Киев засыпало градом размером с горох: кадры ледяного дождя
Киев засыпало градом размером с горох: кадры ледяного дождя
В Китае почти завершили строительство идентичной копии &quot;Титаника&quot;
В Китае почти завершили строительство идентичной копии "Титаника"
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
С рельс сошли 47 вагонов поезда с опасными химикатами
Видео
Все видео
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
В центре Киева мужчина плескался в ванной под открытым небом: курьезное видео
В центре Киева мужчина плескался в ванной под открытым небом: курьезное видео
Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток
Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток
В Киеве таксист вез клиента и одновременно читал книгу: курьезное видео
В Киеве таксист вез клиента и одновременно читал книгу: курьезное видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1656
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 396
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 810
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 900
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 10:04

До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику

  Комментировать
До слез. &quot;Океан Ельзи&quot; и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Ко Дню защиты детей "Океан Ельзи" и Alyona Alyona выпустили клип на песню "Країна дітей". Фото: скриншот с видео

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустили совместную видеоработу на песню "Країна дітей". Клип снимали в начале мая в Лисичанске Северодонецкого района.

Композицию посвятили 15-летнему Данилу Дидику, который стал жертвой теракта во время Марша единства в феврале 2015 года в Харькове.

О презентации клипа сообщили на официальной странице группы в Facebook.

"Країна дітей" - посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Книга Сергея Жадана попала в финал престижного конкурса

Слова к композиции написали Сергей Жадан и Alyona Alyona, музыку - Вакарчук.

В комментариях под композицией на YouTube, люди оставляют благодарные комментарии.

"До слез. Песня вызывает мурашки по телу. Пусть наши дети живут в мире", - пишут.

6 марта этого года Святослав Вакарчук представил третий сольный альбом "Оренжерея". Его посвятил отцу, физику и бывшему министру образования и науки Ивану Вакарчуку, который умер в 2020-м. К записи присоединились еще трое участников группы "Океан Ельзи" и приглашенные музыканты. Пластинка содержит 12 песен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Молоко способствует долголетию: интересные факты о продукте

День защиты детей: какова история праздника

Военные расстреляли 26 людей

Легендарного боксера посадили за домашнее насилие

Родилась секс-символ 1950-х

Оперу Мирослава Скорика благословил Папа Римский

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6768
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4698
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3546
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3357
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 8 Просмотров: 2952
Видео
Собака научилась останавливать приступы эпилепсии другого пса: трогательное видео
Собака научилась останавливать приступы эпилепсии другого пса: трогательное видео Просмотров: 423
Слепой альпинист покорил вершину Эвереста
Слепой альпинист покорил вершину Эвереста Просмотров: 81
МИД РФ возмутило сожжение Кремля под посольством
МИД РФ возмутило сожжение Кремля под посольством Просмотров: 360
За "голову" Лукашенко объявили вознаграждение - соберут €11 млн
За "голову" Лукашенко объявили вознаграждение - соберут €11 млн Просмотров: 486
В России продают портрет Путина из вырванных зубов
В России продают портрет Путина из вырванных зубов Просмотров: 306
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 2464
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть