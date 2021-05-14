"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46

Фото: Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Сегодня, 14 мая, исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Его песни постоянно в топе самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube, на территории Украины продано более миллиона дисков "Океана Эльзы".

По случаю дня рождения Вакарчука Gazeta.ua рассказывает о творческом пути музыканта.

Уроки игры на скрипке и "Клан тишины"

По первому образованию Святослав физик, но музыка привлекала парня с детства. Два года он учился играть на скрипке в музыкальной школе, параллельно обучаясь игре на баяне. В школьные годы участвовал в КВН и создании школьного театра. В 1990-м Вакарчук уехал по обмену в Канаду, откуда привез большую коллекцию кассет и записей рок-музыки.

В 1994 году он присоединился к группе "Клан тиші", который выступал во дворцах культуры Львова, а также в барах и ресторанах. Именно тогда Вакарчук написал свой первый хит "Відпусти".

12 октября 1994-го была создана новая группа - "Океан Эльзы". Святослав стал ее вокалистом, а также автором большинства текстов и музыки группы.

"Мы хотели, чтобы ее понимали повсюду. К тому же у нее хорошее созвучие слов ... В Океана нет дна", - пояснил Святослав название группы.

Автор: Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk 12 октября 1994 была создана новая группа - «Океан Эльзы». Святослав стал ее вокалистом, а также автором большинства текстов и музыки группы

"Взросление" и лучшие альбомы

В 1998-м году группа перебралась в Киев. Там вышла дебютная пластинка группы "Там, де нас нема".

"Настоящее взросления произошло после переезда группы в Киев. Мне исполнилось 23 года, друзей в столице практически не было, коллеги по группе оказались в такой же ситуации", - вспомнил Вакарчук.

Вскоре песни группы начали занимать первые места в чартах, приобретая поклонников по всей Украине.

Автор: Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk 14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

Альбом "Модель", который вышел 2001 года, фанаты считают выдающимся. Его назвали "Альбомом года".

На Таврийских играх-2002 песни "Друг" и "911" вошли в список 10 самых популярных хитов Украины, а "Океан Эльзы" признали "Лучшим рок-группой".

Пластинка "Суперсимметрия" (2003 год) впервые в Украине получила статус дважды платиновой.

Новый проект Вакарчука

6 марта этого года Святослав Вакарчук представил свой третий сольный альбом "Оренжерея". Его посвятил своему отцу, физику и бывшему министру образования и науки Ивану Вакарчуку, который умер в 2020-ом. К записи присоединились еще трое участников группы "Океан Эльзы" и приглашенные музыканты. Пластинка содержит 12 песен.

"Ребята предложили создавать музыку на ходу, по живому. Появились неожиданные решения. В последний год энергию получаем не на больших аренах, а в уютном кругу близких. Представили, что мы акустическая группа на Крещатике или львовской улице. Нет присущего "Океану Эльзы" рок-н-ролла. Но есть мощный внутренний драйв. Я здесь свободен - никак не ограничиваю себя. Могу сделать композицию без гитар, без барабанов или с другим голосом - второй вокалисткой проекту Виталиной Мусиенко", - рассказал Вакарчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего ожидать от Вакарчука

Святослав Вакарчук народный депутат Украины шестого (с 2007-го до 2008-го) и девятого созывов (от 2019-го до 2020-го). 11 июня прошлого года он добровольно сложил депутатские полномочия. "Последние 3 года на меня постоянно льют информационное дерьмо. Это все появилось, когда в чьей болезненном воображении возникла параноидальная мысль, что я буду баллотироваться в президенты", - сказал он журналистам.