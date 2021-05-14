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пятница, 14 мая 2021 09:01

"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
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14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. В этом году он представил авторский музыкальный проект "Оранжерея"
Фото: Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. В этом году он представил авторский музыкальный проект "Оранжерея"
12 октября 1994 была создана новая группа - «Океан Эльзы». Святослав стал ее вокалистом, а также автором большинства текстов и музыки группы
14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. В этом году он представил авторский музыкальный проект "Оранжерея"
14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. В этом году он представил авторский музыкальный проект "Оранжерея"

Сегодня, 14 мая, исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Его песни постоянно в топе самых популярных украиноязычных музыкальных видео на YouTube, на территории Украины продано более миллиона дисков "Океана Эльзы".

По случаю дня рождения Вакарчука Gazeta.ua рассказывает о творческом пути музыканта.

Уроки игры на скрипке и "Клан тишины"

По первому образованию Святослав физик, но музыка привлекала парня с детства. Два года он учился играть на скрипке в музыкальной школе, параллельно обучаясь игре на баяне. В школьные годы участвовал в КВН и создании школьного театра. В 1990-м Вакарчук уехал по обмену в Канаду, откуда привез большую коллекцию кассет и записей рок-музыки.

В 1994 году он присоединился к группе "Клан тиші", который выступал во дворцах культуры Львова, а также в барах и ресторанах. Именно тогда Вакарчук написал свой первый хит "Відпусти".

12 октября 1994-го была создана новая группа - "Океан Эльзы". Святослав стал ее вокалистом, а также автором большинства текстов и музыки группы.

"Мы хотели, чтобы ее понимали повсюду. К тому же у нее хорошее созвучие слов ... В Океана нет дна", - пояснил Святослав название группы.

Автор: Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
  12 октября 1994 была создана новая группа - «Океан Эльзы». Святослав стал ее вокалистом, а также автором большинства текстов и музыки группы
12 октября 1994 была создана новая группа - «Океан Эльзы». Святослав стал ее вокалистом, а также автором большинства текстов и музыки группы

"Взросление" и лучшие альбомы

В 1998-м году группа перебралась в Киев. Там вышла дебютная пластинка группы "Там, де нас нема".

"Настоящее взросления произошло после переезда группы в Киев. Мне исполнилось 23 года, друзей в столице практически не было, коллеги по группе оказались в такой же ситуации", - вспомнил Вакарчук.

Вскоре песни группы начали занимать первые места в чартах, приобретая поклонников по всей Украине.

Автор: Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
  14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.
14 мая исполняется 46 лет лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку.

Альбом "Модель", который вышел 2001 года, фанаты считают выдающимся. Его назвали "Альбомом года".

На Таврийских играх-2002 песни "Друг" и "911" вошли в список 10 самых популярных хитов Украины, а "Океан Эльзы" признали "Лучшим рок-группой".

Пластинка "Суперсимметрия" (2003 год) впервые в Украине получила статус дважды платиновой.

Новый проект Вакарчука

6 марта этого года Святослав Вакарчук представил свой третий сольный альбом "Оренжерея". Его посвятил своему отцу, физику и бывшему министру образования и науки Ивану Вакарчуку, который умер в 2020-ом. К записи присоединились еще трое участников группы "Океан Эльзы" и приглашенные музыканты. Пластинка содержит 12 песен.

"Ребята предложили создавать музыку на ходу, по живому. Появились неожиданные решения. В последний год энергию получаем не на больших аренах, а в уютном кругу близких. Представили, что мы акустическая группа на Крещатике или львовской улице. Нет присущего "Океану Эльзы" рок-н-ролла. Но есть мощный внутренний драйв. Я здесь свободен - никак не ограничиваю себя. Могу сделать композицию без гитар, без барабанов или с другим голосом - второй вокалисткой проекту Виталиной Мусиенко", - рассказал Вакарчук.

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Святослав Вакарчук народный депутат Украины шестого (с 2007-го до 2008-го) и девятого созывов (от 2019-го до 2020-го). 11 июня прошлого года он добровольно сложил депутатские полномочия. "Последние 3 года на меня постоянно льют информационное дерьмо. Это все появилось, когда в чьей болезненном воображении возникла параноидальная мысль, что я буду баллотироваться в президенты", - сказал он журналистам.

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