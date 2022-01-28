"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика

"Океан Эльзы" представили романтический клип на песню "Весна". Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Группа "Океан Ельзи" порадовала поклонников романтическим клипом на песню "Весна". Режиссером и автором идеи является Иван Шоха.

Музыкальной премьерой поделились в Instagram. Видеоработу опубликовали на официальном канале YouTube. Музыку и слова написал лидер группы Святослав Вакарчук.

"Видимо, поскольку я родился и первый свой вздох сделал весной - это на уровне подсознательного. Для меня эта пора - что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова почувствовать ее, в прямом и переносном смысле, как обновление", - прокомментировал выбор тематики трека фронтмен.

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В клипе показали трогательную историю снеговика, потерявшего любимую. Они должны встретиться до начала весны.

Рок-группа "Океан Ельзи" и хип-хоп группа Kalush презентовали философско-мотивационную песню "Перемога". Артисты представили сингл и клип к нему 12 октября на 27-летие "ОЕ". В песне призывают не обращать внимание на людей, которые указывают тебе, как надо жить. Идею клипа изобразили через образ главного героя, который подключен к посторонним мыслям и установок.