"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип

Артисты из Львова сняли в родном городе совместный клип. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинские группы "Океан Эльзы" и "Один в каноэ" выпустили совместный клип на новую песню "Город весны". Артисты из Львова сняли видео в самом сердце города - на площади Рынок.

Над клипом работал режиссер Виктор Придувалов. 8 сентября состоялась премьера в YouTube.

"Я по-другому осознал значение родного Львова для меня. Отношение к городу спустя годы выкристаллизовалось в тихую, но вечную любовь. Когда ты просто понимаешь, что это лучшее место для тебя", - сказал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Осенью в Киеве он придумал текст и мелодию.

"Нашей основной задачей было не навредить: не изменить до неузнаваемости, не потерять душу песни, но ощутить и подхватить тот настрой, который в ней есть", - поделилась солистка группы "Один в каное" Ирина Швайдак.

Клип "Город весны" стал второй видеоработой ее коллектива.

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Святослав Вакарчук посвятил третий сольный альбом отцу, который умер в 2020-м в 73 года. Презентовал "Оранжерею" в день его рождения, 6 марта. К записи присоединились еще трое участников группы "Океан Эльзы" и приглашенные музыканты. Пластинка содержит 12 песен. Записывали без предварительных репетиций.