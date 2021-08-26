Мать первенца Вакарчука: что о ней известно

Фото: facebook.com/yatsuta

Вчера стало известно, что у музыканта 46-летнего Святослава Вакарчука родился первенец. Его назвали в честь отца музыканта Иваном.

О матери мальчика ничего не сообщают. Святослав избранницу скрывает.

Однако, различные СМИ утверждают, что ребенка родила продюсер украинского продакшена Radioaktive Film 39-летняя Евгения Яцута. Пресс-служба музыканта не опровергла и не подтвердила эту информацию.

Что известно о избраннице Вакарчука, читайте в материале Gazeta.ua

Евгения Яцута родилась в Киеве. Имеет степень магистр психологии.

Автор: facebook.com/yatsuta Более 15 лет Евгения Яцута работает в кинопроизводстве

Более 15 лет Евгения работает в кинопроизводстве. Начинала ассистентом продюсера, сейчас - совладелица бизнеса. Продакшн Radioaktive Film преимущественно снимает рекламу и клипы, среди которых и для группы "Океан Эльзы".

Яцута увлекается путешествиями.

Автор: facebook.com/yatsuta Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута

От предыдущего брака у Евгении есть дочь. В мае этого года на одном публичном киномероприятии Евгению заметили беременной. А недавно она просила друзей в Facebook помочь найти ей двух круглосуточных нянь, а о детях писала во множественном числе.

Сейчас Евгения закрыла профиль в Instagram, на телефонные звонки не отвечает. Святослав Вакарчук также не дает никаких комментариев.

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Певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в июне сообщил о разрыве отношений с стилисткой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, пять из них - в браке. Вместе супруги воспитывали дочь Фонаревой от первого брака. Общих детей нет. Но у Святослава сложились теплые отношения с названной дочерью. Причину развода держат в тайне.