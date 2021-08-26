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четверг, 26 августа 2021 17:13

Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
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Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута
Фото: facebook.com/yatsuta
Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута
Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута
Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута
Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута

Вчера стало известно, что у музыканта 46-летнего Святослава Вакарчука родился первенец. Его назвали в честь отца музыканта Иваном.

О матери мальчика ничего не сообщают. Святослав избранницу скрывает.

Однако, различные СМИ утверждают, что ребенка родила продюсер украинского продакшена Radioaktive Film 39-летняя Евгения Яцута. Пресс-служба музыканта не опровергла и не подтвердила эту информацию.

Что известно о избраннице Вакарчука, читайте в материале Gazeta.ua

Евгения Яцута родилась в Киеве. Имеет степень магистр психологии.

Автор: facebook.com/yatsuta
  Более 15 лет Евгения Яцута работает в кинопроизводстве
Более 15 лет Евгения Яцута работает в кинопроизводстве

Более 15 лет Евгения работает в кинопроизводстве. Начинала ассистентом продюсера, сейчас - совладелица бизнеса. Продакшн Radioaktive Film преимущественно снимает рекламу и клипы, среди которых и для группы "Океан Эльзы".

Яцута увлекается путешествиями.

Автор: facebook.com/yatsuta
  Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута
Вероятно, матерью первенца Святослава Вакарчука является продюсер Евгения Яцута

От предыдущего брака у Евгении есть дочь. В мае этого года на одном публичном киномероприятии Евгению заметили беременной. А недавно она просила друзей в Facebook помочь найти ей двух круглосуточных нянь, а о детях писала во множественном числе.

Сейчас Евгения закрыла профиль в Instagram, на телефонные звонки не отвечает. Святослав Вакарчук также не дает никаких комментариев.

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Певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в июне сообщил о разрыве отношений с стилисткой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, пять из них - в браке. Вместе супруги воспитывали дочь Фонаревой от первого брака. Общих детей нет. Но у Святослава сложились теплые отношения с названной дочерью. Причину развода держат в тайне.

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