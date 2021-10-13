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среда, 13 октября 2021 13:59

"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу

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&quot;Що б тобі не казали, попереду перемога&quot; - &quot;Океан Ельзи&quot; и Kalush выпустили дуэтную работу
"Океан Ельзи" и Kalush презентовали песню "Перемога" и клип к ней. Фото: скриншот с видео

Рок-группа "Океан Ельзи" и хип-хоп группа Kalush презентовали философско-мотивационную песню "Перемога". Артисты представили сингл и клип к нему 12 октября на 27-летие "ОЕ".

В песне призывают не обращать внимание на людей, которые указывают тебе, как надо жить. Идею клипа изобразили через образ главного героя, который подключен к посторонним мыслям и установок.

"Перемога" - это продолжение наших творческих вылазок в другие жанры. Этой зимой я много слушал хип-хоп музыку, с 1990-х до современной. И в какой-то момент сложились строки припева: "Що б тобі не казали, попереду перемога​. Що би тобі не кричали шакали вслід,​ в тебе своя дорога". И понял, что нашему хип-хопу быть", - поделился лидер "океанов" Святослав Вакарчук в описании под видео.

Режиссер - Максим Ксьонда.

"Это история про окружающий нас шум, внутри которого очень людей, указывающих тебе, как правильно жить. Если слушать всех, то не остается времени на саму жизнь. Поиск собственного пути начинается с фильтрации "шумов", которые входят в тебя", - прокомментировал он.

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Во Львове 12 октября 27 лет назад основали рок-группу "Океан Ельзи", лидером и вокалистом которой является Святослав Вакарчук.

В 1994 году группа "Клан тиші", в котором играл костяк будущего "ОЕ", услышал фирменный голос Вакарчука и пригласил на репетицию. Официальной датой основания группы является 12 октября 1994-го. Все участники первого состава группы "Океан Эльзы" не имели музыкального образования. Вакарчук - кандидат физико-математических наук, гитарист Павел Гудимов выучился по специальности "Садово-парковое хозяйство", ударник Денис Глинин - учился на экономиста-энергетика, а бас-гитарист Юрий Хусточка выпустился по специальности "Финансы и кредит".

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Дата
13
октября

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