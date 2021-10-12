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вторник, 12 октября 2021 11:54

"Океан Ельзи" празднует 27-летие: как выглядела группа в начале карьеры
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Во Львове 12 октября 27 лет назад основали рок-группу "Океан Ельзи", лидером и вокалистом которой является Святослав Вакарчук.

Gazeta.ua собрала архивные фото легендарного коллектива и рассказывает, как группа ставала известной.

В 1994 году группа "Клан тиші", в котором играл костяк будущего "ОЕ", услышал фирменный голос Вакарчука и пригласил на репетицию. Официальной датой основания группы является 12 октября 1994-го. Кстати, все участники первого состава группы "Океан Эльзы" не имели музыкального образования. Вакарчук - кандидат физико-математических наук, гитарист Павел Гудимов выучился по специальности "Садово-парковое хозяйство", ударник Денис Глинин - на экономиста-энергетика, а бас-гитарист Юрий Хусточка выпустился по специальности "Финансы и кредит".

"Океан Ельзи" создали 12 октября 1994 года во Львове
Фото: Юрий Никитин
"Океан Ельзи" создали 12 октября 1994 года во Львове
"Океан Ельзи" создали 12 октября 1994 года во Львове
"Океан Ельзи" создали 12 октября 1994 года во Львове
"Океан Ельзи" создали 12 октября 1994 года во Львове

Один из первых пиар-менеджеров группы вспоминает, что сначала они считали своей аудиторией женщин от 35 лет и детей из патриотических семей.

Первый гонорар, который "океаны" получили за концерт во Львове, составил $60. Первое выступление коллектива собрало 7 тыс. слушателей перед Львовским оперным театром 12 января 1995 года. Тогда же "ОЕ" впервые появились на телевидении в программе "Дека".

Группа договорилась еще в начале существования, что никогда не будет участвовать в конкурсах типа Евровидения. Это же подтверждал Вакарчук. Такое приняли после разочарования в музыкальном конкурсе "Жемчужины сезонов", в котором "океаны" лидировали от начала и до выступления последнего участника, который и победил. Тогда "ОЕ" занял второе место.

Вакарчук начал напевать еще в два года. Первую песню он написал в 16 лет: и до сегодня "Відпусти" касается миллионов слушателей.

По случаю 27-летия группа выпустила видео "Обійми", в котором песню исполняют по всему миру.

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Украинские группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" выпустили совместный клип на новую песню "Город весны". Артисты из Львова сняли видео в самом сердце города - на площади Рынок. Над клипом работал режиссер Виктор Придувалов.

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Дата
12
октября

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