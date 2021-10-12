"Океан Ельзи" празднует 27-летие: как выглядела группа в начале карьеры

Во Львове 12 октября 27 лет назад основали рок-группу "Океан Ельзи", лидером и вокалистом которой является Святослав Вакарчук.

Gazeta.ua собрала архивные фото легендарного коллектива и рассказывает, как группа ставала известной.

В 1994 году группа "Клан тиші", в котором играл костяк будущего "ОЕ", услышал фирменный голос Вакарчука и пригласил на репетицию. Официальной датой основания группы является 12 октября 1994-го. Кстати, все участники первого состава группы "Океан Эльзы" не имели музыкального образования. Вакарчук - кандидат физико-математических наук, гитарист Павел Гудимов выучился по специальности "Садово-парковое хозяйство", ударник Денис Глинин - на экономиста-энергетика, а бас-гитарист Юрий Хусточка выпустился по специальности "Финансы и кредит".

Фото: Юрий Никитин

Один из первых пиар-менеджеров группы вспоминает, что сначала они считали своей аудиторией женщин от 35 лет и детей из патриотических семей.

Первый гонорар, который "океаны" получили за концерт во Львове, составил $60. Первое выступление коллектива собрало 7 тыс. слушателей перед Львовским оперным театром 12 января 1995 года. Тогда же "ОЕ" впервые появились на телевидении в программе "Дека".

Группа договорилась еще в начале существования, что никогда не будет участвовать в конкурсах типа Евровидения. Это же подтверждал Вакарчук. Такое приняли после разочарования в музыкальном конкурсе "Жемчужины сезонов", в котором "океаны" лидировали от начала и до выступления последнего участника, который и победил. Тогда "ОЕ" занял второе место.

Вакарчук начал напевать еще в два года. Первую песню он написал в 16 лет: и до сегодня "Відпусти" касается миллионов слушателей.

По случаю 27-летия группа выпустила видео "Обійми", в котором песню исполняют по всему миру.

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Украинские группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" выпустили совместный клип на новую песню "Город весны". Артисты из Львова сняли видео в самом сердце города - на площади Рынок. Над клипом работал режиссер Виктор Придувалов.