Задолго до Революции Достоинства и боевых действий на Донбассе в песнях "Океану Ельзи" звучала тема войны. Вспоминаем украинскую музыку 2010-х

Ната Жыжченко – солистка группы ONUKA. В творчестве совмещают народные мотивы и электронную музыку. Дебютный альбом ONUKA вышел в 2014-м. Фото: Karabas Live

"ONUKA, "ДахаБраха", Vivienne Mort и большинство других героев последнего десятилетия стартовали как музыканты 12-15 лет назад, - говорит музыкальный обозреватель Игорь Панасов. - И 2010-е стали для них удачными. Кроме этого, в прошлом десятилетии мы получили ренессанс внимания и уважения украинского слушателя к разнообразной отечественной музыке. Это кажется мне не менее важным, чем достижения собственно музыкантов. Именно это является основой гармоничного развития музыкального процесса внутри страны, и поэтому именно этот капитал - любовь своих сограждан - надо беречь и приумножать".

К 30-летию Независимости Украины вспоминаем выдающиеся альбомы каждого десятилетия. Завершаем 2010-ми.

"Океан Ельзи" - "Земля", 2013 год

Восьмой студийный альбом "Океана Ельзи", выпущенный на 19 году существования группы. Эти песни уже закрепились как современная поп-классика. В форме музыкальной лирики - треки "Обійми" и "На небе". А "Стіна" и "Незалежність" - это произведения с пророческим подтекстом. В мае 2013 года, задолго до начала Революции Достоинства и боевых действий на Донбассе в этих песнях неоднократно звучит тема войны.

На обложке альбома - фотография с 12 сортами семян украинского происхождения. Считаю, это хороший арт-повод для медитаций о том, каким сложным организмом является Украина и как много еще нужно работать, чтобы вырастить из нее цветущий сад.

Pianoбой - "Не прекращай мечтать" 2013 год

Эта работа группы Дмитрия Шурова - музыкальное отражение той тревоги и отчаяния, который переживала предмайданная Украина в 2013-м. Предчувствие катастрофы, давление на свободу во всех ее проявлениях, зомбирование миллионов людей - все это стало содержанием песен из альбома "Не прекращай мечтать".

А клип на композицию "Родина", выпущенный весной 2014 года, стал убедительной визуализацией всех этих тяжелых эмоций именно в те дни, когда Украина погружалась в состояние войны.

Предчувствие катастрофы, давление на свободу во всех ее проявлениях, зомбирование миллионов людей - все это стало содержанием песен из альбома "Не прекращай мечтать".

ONUKA - ONUKA, 2014 год

Выход на музыкальную арену проекта ONUKA с первым альбомом символизировал начало новой эпохи и тренда в современной украинской музыке. Это творчество, которое опирается на локальные традиции, но при этом направлено на движение в будущее. В этой истории гармонично все - генеалогия Наты Жижченко, дедушка которой был мастером народных инструментов, ее профессиональный интерес к украинскому фолку, актуальный мировой саунд Евгения Филатова и выдающиеся костюмы и образы дизайнера Леси Патоки.

Успех группы повлиял на мощное "осовременивание" этносоставляющих в поп-культуре Украины и выход за пределы шароварного прошлого. Сопилкар в KAZKA, выход к большой аудитории Go_A, внимание к творчеству Alina Pash - все это продолжение линии, которую начала рисовать ONUKA.

Джамала - "Подих", 2015 год

Этот альбом Джамалы стал точкой, в которой встретились и качественно изменились несколько тенденций. Во-первых, певица показала, что современный соул на украинском языке может быть органическим и убедительным. Во-вторых, эта работа интегрировала Джамалу как представителя крымско-татарской культуры в большой украинский контекст. В-третьих, песня "Шлях додому" стала выдающимся художественным актом, который показывал трагедию людей, у которых отобрали родину. И хотя первым планом здесь шла оккупация Крыма, смыслы этого произведения достигают гораздо глубже и шире.

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"ДахаБраха" - "Шлях", 2016 год

Каждый период в музыкальной культуре страны должен порождать нечто эпическое, чтобы мы помнили откуда и куда идем. В прошлом десятилетии таким альбомом стал "Шлях" от "ДахаБраха". Эти обработки народных песен из разных регионов Украины показывают, насколько безграничны наши фолк-богатства и как тесно они связаны с мировым музыкальным космосом. Наглядно в этом можно было убедиться на десятках концертов "ДахаБраха" в Европе и Америке, где они давно являются уважаемыми гостями. А то, что "Шлях" получил Шевченковскую премию, стало полезным и для группы как усиление его особого статуса в Украине, и для премии, не пропустившей уникальную работу.

Каждый период в музыкальной культуре страны должен порождать нечто эпическое, чтобы мы помнили откуда и куда идем. В прошлом десятилетии таким альбомом стал "Шлях" от "ДахаБраха"

"Один в каное" - "Один в каное", 2016 год

Главный феномен 2010-х в украинской современной музыке - группа "Один в каное". Получил любовь десятков тысяч людей, оставаясь вне системы шоу-бизнеса с его промо-кампаниями, медиа-активностью и стратегическим планированием. Команда во главе с Ириной Швайдак живет в собственной художественной реальности и руководствуется только вдохновением и внутренним голосом. Пожалуй, именно это дает ей возможность создавать песни, которые по своей силе как музыкальной, так и поэтической, являются явлением чрезвычайно высокого уровня. Ту высокую планку, которую "Один в каное" взяли в 2016-м, они подтвердили и вторым альбомом в 2021 году.

Vivienne Mort - "Досвід", 2018 год

Считаю этот альбом выдающейся работой группы. Это мощный концентрат поэзии и многогранного музыкального искусства, где сошлись пути академического бэкграунда и современной инди-культуры. Эти песни одновременно простые и сложные, печальные и вдохновляющие, драматические и лирические.

"Досвід" - это глубокое высказывание трагедии и радость человеческого бытия, в котором личное постоянно рифмуется со всемирным. Феноменальным и то, что эта глубокая музыка находит немало поклонников - до пандемии Vivienne Mort в Киеве собрали аншлаг в зале на 2000 зрителей.

Dakh Daughters - Air, 2019 год

Песенно-драматическое путешествие от главного на сегодня музыкально-театральной группы Украины. Здесь и лирика отечественных классиков вроде Павла Тычины и Майка Йогансена, и аллюзии на приключения Алисы Льюиса Кэрролла, и традиционное для Dakh Daughters сочетание сумеречного кабаре с углублением в хтоничность и метафизику.

Air - альбом, который больше всего подходит как образец того, каким может быть современное музыкальное искусство в Украине как артистический феномен. Кстати, феномен понятен в европейском контексте - "дочки" регулярно выступают на Западе.

JERRY HEIL - "#Я_ЯНА", 2019 год

Альбом задал в Украине тренд, которого так не хватало локальной поп-сцене - музыка от блоггеров. Именно на этом поле мы проигрываем сегодня битву за внимание подростков мощной индустрии РФ. И большая удача, что в авангарде украинского движения в этом сегменте стала именно Яна Шемаева - артистическая и образованная девушка с острым словом и умением превращать бытовую реальность ва художественную.

Вероятно, одна из самых известных широкой публике ее песен - "Охрана, отмена", вышла именно в этом альбоме. JERRY HEIL на сегодня - это символ той украинской молодежной культуры, который умеет быть хайповой, но не забывает при этом оставаться содержательной.

В прошлом десятилетии мы получили ренессанс внимания и уважения украинского слушателя к разнообразной отечественной музыке. Это кажется мне не менее важным, чем достижения собственно музыкантов

"Бумбокс" - "Таємний код: Рубікон", 2019 год

Большая работа из двух частей, которая обозначила зрелость и профессиональную мощь группы "Бумбокс". Седьмой студийный альбом музыкантов - это масштабное полотно, главным героем которого является человек, который чувствует изменения в реальности настолько сильно и глубоко, что вынужден периодически срываться на крик. Альбом сегодня еще явно недооценен, но время даст возможность открыть силу его песен - именно потому, что они вне времени и о том, что не имеет срока годности.

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"Введение радиоквот повлияло на количество украиноязычной музыки в информационном пространстве страны, и это точно плюс", - продолжает Игорь Панасов. - Радиоменеджеры из-за требований закона должны более пристально отслеживать музыкальный поток украиноязычных песен, и это тоже хорошо, потому что больше шансов, что они не пропустят что-то достойное. Но квоты, конечно, должны быть только частью государственной политики в поддержку украиноязычной музыки. Тогда количество быстрее перейдет в качество. Было бы хорошо создать на бюджетные средства пару современных студий, где бы артисты могли бесплатно записывать песни. Стимулом стали бы также льготы на аренду государственных учреждений для концертов именно артистов с украиноязычным репертуаром. Если мыслить системно и на многие годы вперед, надо создавать именно такие программы".