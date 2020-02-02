Объявили победителей кинопремии BAFTA

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 747
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 4887
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1134
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2223
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1575
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18135
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5274
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
7
4
7
9
7
Нестайко прислали ногу кабана
Нестайко прислали ногу кабана
Джедаи-певцы и лучшие &quot;Ромео и Джульетта&quot;: что посмотреть в Национальной опере в феврале
Джедаи-певцы и лучшие "Ромео и Джульетта": что посмотреть в Национальной опере в феврале
&quot;Просил режиссера добить Путина&quot;: в прокат выходит комедия &quot;Наши Котики&quot;
"Просил режиссера добить Путина": в прокат выходит комедия "Наши Котики"
Чехов писал письма своим таксам
Чехов писал письма своим таксам
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
Видео
Все видео
В стиле GTA: Alyona Alyona в новом клипе танцует брейк на крыше "Жигулей"
В стиле GTA: Alyona Alyona в новом клипе танцует брейк на крыше "Жигулей"
Что покажут в новом "Форсаже": вышел тизер
Что покажут в новом "Форсаже": вышел тизер
Сколько в прокате собрала лента "Мои мысли тихие"
Сколько в прокате собрала лента "Мои мысли тихие"
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Покажут фильм об особых отношениях служанки и ее хозяйки
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Вышел второй трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 333
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3015
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1413
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25939
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 441
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 00:07

Объявили победителей кинопремии BAFTA

  Комментировать
Объявили победителей кинопремии BAFTA
В Лондоне вручили премию BAFTA. Фото: 24 канал

В Лондоне вручают ежегодную премию Британской академии телевидения и киноискусств BAFTA.

Лучшим главным актером признан Хоакин Феникс за главную роль в фильме "Джокер". Его конкурентами были Ленардо Ди Каприо, Тарон Эгертон и другие, передает Sky News.

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Лучший фильм и выдающийся британский фильм - лента "1917". Лента отмечена в номинациях за спецэффекты, кинематографии, звук и дизайн производства. Лучший режиссер - Сэм Мендес за работу над фильмом "1917".

В целом "1917" признан лучшим в семи номинациях.

Лучшим актером второго плана избран Брэд Питта за съемки в фильме "Однажды в ... Голливуде".

Приз за кастинг достался фильму "Джокер".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оскар" дают не всегда лучшим фильмам

Восходящей звездой, по мнению жюри, стал актер фильма "Голубая история" Майкл Уорд.

Фильм "Паразиты" избран лучшим неанглоязычным и лучшим в номинации оригинального сценария. Он был снят в Южной Корее.

Лучший документальный фильм - "Для Сами".

Лучший мультфильм - "Клаус"

Приз за лучший макияж и прическу достался Шарлиз Терон.

92-я церемония вручения премии "Оскар" намечена на 9 февраля 2020 год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили победителей кинопремии BAFTA». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 28621
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 7597
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 6975
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 6840
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 6354
Культура
Музыкальный критик назвал возможного представителя Украины на Евровидении
Музыкальный критик назвал возможного представителя Украины на Евровидении Просмотров: 2826
"Меняйте мир к лучшему" - лучшие цитаты Скрябина
"Меняйте мир к лучшему" - лучшие цитаты Скрябина Просмотров: 1998
Украинку назвали "Лучшим режиссером" на американском кинофестивале
Украинку назвали "Лучшим режиссером" на американском кинофестивале Просмотров: 441
С кем бы то ни было будем бороться, с кем надо - сценарист фильма "Экс"
С кем бы то ни было будем бороться, с кем надо - сценарист фильма "Экс"
 Просмотров: 369
Назвали третьего хедлайнера Atlas Weekend
Назвали третьего хедлайнера Atlas Weekend Просмотров: 279
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
5
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 34
Голосование Кто должен получить "Оскар" за лучший фильм 2019 года?
  • Аутсайдеры
  • Ирландец
  • Ирландец
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды в Голливуде
  • Паразиты
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua