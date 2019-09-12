Новый альбом группы "Бумбокс" выложили в свободный доступ

Альбом "Тайный код Рубикон" выложили на YouTube Фото: youtube.com

Группа "Бумбокс" представил первую часть нового альбома "Тайный код Рубикон".

Фанаты ждали его 6 лет. Альбом выложили на канале группы на YouTube

В плейлист вошли семь песен, большинство которых уже известна слушателям. Среди них: "Держи меня" с группой The Gitas, перепев "Ангела, как я" группы "Крошка", "Ветошь", "Бездна" с Тиной Кароль, "ДШ", "Твой на 100%" и "Увидимся".

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Продолжение альбома запланировано уже после одноименного тура Бумбокса. Как рассказали музыканты, во второй части пластинки будет 5 совершенно новых треков и акустические бонусные песни.

"Бумбокс" представили первую серию сериала о своей работе над новым альбомом в знаменитой французской студии "La Fabrique". Начав записывать новый альбом "Тайный код" в Киеве, на студии "Бобина", музыканты с подачи Андрея Хлывнюка, решили не ограничиваться рамками одной страны.