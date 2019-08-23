Нового Джокера боится даже сам актер

Хоакин Феникс признался, что боялся играть Джокера Фото: gamesradar.com

Актер Хоакин Феникс признался, что боялся играть Джокера а одноименном фильме Тодда Филлипса.

"Было страшно. Но сейчас, оглядываясь назад, я не могу понять почему. Есть страх, когда ты не можешь сделать и шага, а есть, когда ты думаешь: "Окей, что мы делаем? Этого недостаточно.И ты начинаешь копать глубже и глубже. Я обожаю такой страх. Он ведет нас, заставляет нас работать упорнее", - говорит Феникс в интервью Total Film.

Лента привлекла Феникса неоднозначным главным героем. Актер понял, что подобные персонажи ему попадаются нечасто.

"В этих фильмах у нас зачастую есть упрощенные, плоские архетипы, что позволяет зрителю отдалиться от персонажа. Как и в реальной жизни, когда кого-то легко назвать злым и сказать таким образом: "Ну, я не такой". Тем не менее мы все виновны. Мы все согрешили.И я подумал, вот есть этот фильм, эти персонажи, где зрителю придется непросто. В один момент они почувствуют с ним связь, будут болеть за него, а в другой он вызовет у них отвращение", - убежден актер.

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"Джокер" — история Артура Флека, малозаметного обитателя Готэма, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой и мечтает о карьере комика. Только вместо славы и признания его ждут насмешки, побои и безразличие окружающего мира. Особенно со стороны Томаса Уэйна, самого богатого человека города, на которого всю жизнь работала его мать. Со временем психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет его к новой роли — роли Джокера.

Фильм выйдет в прокат 31 августа в мире. Украинские зрители могут посмотреть его в кинотеатрах с 3-го сентября.

8 августа в украинский прокат выйдет криминальный триллер "Королевы криминала" режиссера Андреи Берлофф. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.