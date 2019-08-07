Как правильно расчленить тело бывшего: обзор фильма "Королевы криминала"

8 августа в украинский прокат выйдет криминальный триллер "Королевы криминала" режиссера Андреи Берлофф. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Домохозяйка тянет мешки с мусором к ближайшему баку. Вдруг сзади на несчастную набрасывается главарь местной мафии. Жирными пальцами поднимает подол синго платья. Ту сковывает страх. Женщина вжимает голову в плечи и готова повиноваться насильнику. Раздается выстрел. Кусочки мозгов капают с ее светлых волос. Преступник валится на асфальт. Нереализованная жертва, опомнившись, начинает ногами бить уже бездыханное тело.

Автор: youtube.com Кадр из фильма "Королевы криминала"

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Дебютная работа режиссера Берлофф не уступает боевикам мужского авторства по уровню насилия. Тут тебе и мылая пышка, что готова заказать у киллера несговорчивого иудея. Типичная жертва, которая хочет научиться правильно расчленить труп. Невестка, которая во время похода в ресторан на раз свернет шею свекрови. Феминистическая дрим-тим.

Итак, три благоверные ирландские бандитки остались без своих мужчин. Те вроде держали мафию всего района, но почему-то решили ограбить один алкогольный магазин. Их взяли федералы в гражданском, которые в процессе еще и хорошо отгребли. Клэр этому факту рада, ведь живого места от побоев мужа на ней уже не осталось. Руби тоже не очень огорчена перспективе остаться без мужа на 3 года. Тот ей изменял и не сильно уважал. Единственная дама из этой компании ни разу не познала вкус домашнего насилия - Кэти. Но наблюдательный зритель может заподозрить, что дело в том, что Кэти была внучкой мафиози. Поэтому муж имел хорошую мотивацию сильно ее любить. По крайней мере, какое-то время...

Автор: youtube.com Кадр из фильма "Королевы криминала"

Когда денег стало не хватать, а коллеги мужей делиться добычей не собирались, девушки взяли дело в свои руки. Руководство уголовными делами района "Адская кухня" легло на их хрупкие плечи.

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Экшена в фильме предостаточно. Предсказать, кто станет врагом в следующие 5 минут, очень тяжело. Так же, как и понять логику действия.

Единственный персонаж, представленный в развитии, - это бедная Клэр. Забитая жена слабодушного абьюзера, преодолевая собственные страхи, учится отстаивать себя даже немного причудливыми способами. На остальных персонажей сценариста (кстати той же Берлофф) не хватило. Почему Кэти резко дорвалась к власти, хотя никогда ее не хотела? Почему Руби на самом деле такая стерва? Где лазит по ночам любовник Клэр? Вопросы, на которые мы никогда не получим ответов, потому что автор даже себе их поставила.

Автор: youtube.com Кадр из фильма "Королевы криминала"

Прекрасной Мелиссе Маккарти этот раз талант комедиантки не понадобился. Ее Кейти - безликая растяпа, которая не знает чего хочет. Немного туалетного юмора, шуток ниже пояса и несколько удачных отыгрышей - весь фан наполнения ленты.

Фанаты Маккарти, феминистки и не особо занятые люди могут сходит в кино.

На 10-м Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера документального фильма "Свидетели Путина" режиссера Виталия Манского. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.