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понедельник, 29 июля 2019 18:30

Из маленького Вовы большое х ** ло: обзор фильма "Свидетели Путина"

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На 10-м Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера документального фильма "Свидетели Путина" режиссера Виталия Манского.

Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Пьяный представитель российского народа на Красной площади бьется с милиционерами за несколько минут до нового тысячелетия. Бедняга не знает, что очень скоро ему и остальному населению страны сильно закрутят гайки.

Ленту об обстоятельствах прихода к власти одного из диктаторов XXI века режиссер задумал еще 7 лет назад. Тогда Путин вновь вернулся к власти. Хотя на самом деле, никуда и не уходил.

Автор: ru.delfi.lt
  Кадр из фильма "Свидетели Путина"
Кадр из фильма "Свидетели Путина"

Ее монтировали из материалов, которые остались от съемок в 2000 года. Тогда Виталий Манский снял пропагандистскую работу, которая должна была объяснить народу, кто же достался им в президенты. Называлась "Путин. Високосный год", и вышла в 2001-м к годовщине правления. Ее показали по центральному телевидению России.

"Свидетелей Путина" по нему не покажут. По крайней мере пока. Даже процесс создания был засекречен. Во всех документах лента называлась "Миллениум", имела фейковый сценарий о встрече 2000 года.

Автор: ru.delfi.lt
  Кадр из фильма "Свидетели Путина"
Кадр из фильма "Свидетели Путина"

На первых кадрах действительно семья режиссера - жена Наталья, дочери Полина и Ника - готовятся к Новому году. Распаковывают подарки, шутят, спорят. На фоне раздается голос Ельцина с "ящика": "осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории". Таким образом деда Мороза сменил дед Борис, и подложил большой "подарок". В новогоднем угаре он должен был пройти малозамеченным, и укорениться в сознании большинства: к власти пришел Преемник.

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Манский снимает декларацию курса нового президента. Тот впервые на камеру признает, что интересы государства важнее, чем интересы ее гражданина.

В процессе небольшого отрезка жизни Путин успевает обидеть свою учительницу. Своей встречи с ним она дождалась только со второго раза. После нее разочаровывает Ельцина, который привел его к власти. Преемник так и не нашел минуты, чтобы поговорить с ним в вечер после победы. Хотя это наименьшее зло, которое когда-либо тот совершил.

Автор: ru.delfi.lt
  Кадр из фильма "Свидетели Путина"
Кадр из фильма "Свидетели Путина"

Затем взрывы многоэтажек, война в Чечне .... "Мы проголосовали сердцем, неведая что будет завтра", - декларирует положение дел Немцов тоже голосом из телевизора.

Слегка монотонный, медленный монолог Манского подчеркивает, что с такой реальностью уже давно смирились. Она стала естественным положением вещей. Взгляд снизу, которым была снята большая часть кадров, четко показывает отношение народа к своему царю. Хотя сам режиссер объяснил такую ​​съемку техническими моментами.

Единственный минус этого фильма - необходимость 1 час 42 минуты 24 секунды смотреть на экран с физиономией Путина. Зрелище не для слабонервных. Остальные могут получить много поводов для рефлексий.

6 июня в прокат вышла биографическая музыкальная драма "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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