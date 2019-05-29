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среда, 29 мая 2019 16:42

Я тр*хав все, что шевелится или "в поисках любви": обзор фильма "Рокетмен" (18+)
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6 июня в прокат выйдет биографическая музыкальная драма "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

"Я трахал все, что шевелится и пробовал всю известную миру наркоту", - заявляет екпресивний мужчина, отрывая с головы оранжевые пластиковые рога. Убежал на сеанс групповой терапии с выступления на многотысячном стадионе.

Автор: imdb.com
  Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма "Рокетмен"

Мода на биографические фильмы в последние годы захватила запад. Прошлая копродукция Великобритании и США "Богемная рапсодия" этого же режиссера о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри не так давно вышла на экраны. А уже этим летом нам предлагают новую совместную работу. Фильм назван в честь одноименной песни 1972 года. "Рокетмен" - очередная попытка ответить на вопрос: известными становятся благодаря или вопреки.

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Мальчик Реджи был хорошим ребенком, но никогда не знала любви. Мать не любила отца, а того душило чувство ненужности в собственном доме. Счастливая измена в грязной машине освободила беднягу от домашней клетки. Муж бросил блудливую жену и оставил десяток-другой комплексов сыну. Единственной отрадой для мальчика стала музыка. А уже потом алкоголь, секс и наркотики.

Автор: imdb.com
  Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма "Рокетмен"

Зрителю предлагают взглянуть на мир Элтона со середины с помощью музыкальных вставок его уже легендарных песен. Но композиции несколько обработаны, чтобы соответствовать моменту. Например известную песню Sorry пели а капелла женским сопрано в момент, когда герой услышал от матери фразу: "Лучше бы я тебя не рожала". А для финальной песни I'm Still Standing пересняли кадры из оригинального клипа 1983 года, но с актером Тароном Эгертоном.

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Что касается последнего, то его участие в съемках долго была под вопросом. Сам певец видел в этой роли Джастина Тимберлейка, что несколько диссонирует с его описанием себя. В фильме герой спрашивает у популярного исполнителя: "Как толстому парню в очках из пригорода стать известным"? Также на роль претендовал Гарри Поттер всех времен - Дэниэл Рэдклифф. Но Элтон Джон таки выбрал Эгертона. Сразу предупредил не слишком много копировать его, а сделать собственную версию. Послушный Тарон даже песни в ленте выполнял сам.

Автор: imdb.com
  Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма "Рокетмен"

Эта лента больше об ощущениях самого Элтона Джона. Нам показывают, как сидя в своей комнате 5-летний, он дирижирует целым оркестром. Или в момент своего первого выступления в легендарном американском клубе "Трубадур" его и зрителей отрывает от пола в воздух. Или сцена, когда под большим количеством таблеток, разочарован предательством Элтон, показательно бросается в бассейн. А на дне сидит его детское воплощение в космическом скафандре, и на маленьком рояле играет "Рокетмена".

Автор: imdb.com
  Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма "Рокетмен"

К числу наиболее острых тем режиссер подошел осторожно. И здесь надо разбираться по очереди.

Наркотики и алкоголь: на самом деле герой больше о них говорит, чем принимает на экране. И зрителя все равно подводят к мысли, что это очень плохие штуки.

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Ориентация: одна из самых острых проблем для юного исполнителя. Полфильма он разбирается с тем, кто же он на самом деле. И признается только тогда, когда рассказывает все матери по телефону. И даже слова застревают в горле, а вместо "гомосексуалист", он злобно выкрикивает "педараст".

Автор: imdb.com
  Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма "Рокетмен"

Секс: два поцелуя, намек на минет и один короткий акт - все, что увидит зритель. Сексоголизм Элтона передали в сцене, когда герой перекатывается по сотням полуобнаженных тел. И даже эта сцена выглядит очень целомудренно. Видимо поэтому певец попросил, чтобы все эти моменты таки остались в ленте. Иначе она была о одиноком пианисте Реджи, что дружил с парнем Берни. И они писали песни. А потом один из них стал известным.

Автор: imdb.com
  Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма "Рокетмен"

Несчастные люди порождают несчастных людей. И это не исправит ни слава, ни деньги, ни секс. Фильм не о певце Элтоне Джоне, а об одной чистой, раноискалеченой душе.

Поклонники творчества британской легенды, психологи и музыканты могут сходить в кино.

9 мая в прокат вышла американская комедия "Мошенницы" режиссера Криса Эддисона. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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