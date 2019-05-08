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среда, 08 мая 2019 16:45

Как развести мужчину на полмиллиона: обзор фильма "Мошенницы"

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9 мая в прокат выйдет американская комедия "Мошенницы" режиссера Криса Эддисона. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Русый бородач облизывается, рассматривая фото пышногрудой блондинки. Ждет ее в баре. Пара переписывалась месяц и теперь встретиться впервые. Но вместо красавицы, на встречу приходит полная барышня. Парень еще не знает, что через мгновение будет готов отдать неприятной женщине последние 500 долларов.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Мошенницы"
Кадр из фильма "Мошенницы"

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Лента "Мошенницы" является римеком на римейк. Оригинальный фильм "Сказки на ночь" вышел в 1964 году. Тогда главными мошенниками были мужчины. Один из них сыграл Марлон Брандо, который через 8 лет станет известным по роли дона Карлеоне. В 1988 году американец Фрэнк Оз решил переснять картину. Назвал "Несусветные мошенники" и получил одну номинацию на Золотой глобус. Фильм большой мировой славы не снискал, зато был довольно популярным в СССР. За два месяца проката в кинотеатрах его посмотрело более 42 млн зрителей. В 2005 году по мотивам фильма был поставлен одноименный мюзикл. Первые два фильма снимали во Французской Ривьере. Съемки новой комедии начались в сентябре 2017 года на студиях в Великобритании и в английском аэропорту Фарнборо. Часть сцен снимали на Майорке.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Мошенницы"
Кадр из фильма "Мошенницы"

Изящная леди Жозефина обворовывает богатых и немного туповатых мужчин, которые владеют миллионами. Хорошо знает их ахиллесову пяту - страх женских слез и недооценка их интеллекта. За эти слабости жертвы рассчитываются драгоценностями и наличными. На этот раз охотиться отправляется в городок Французской Ривьеры. Но еще в поезде встречает Лонни - мелкую, но мастерскую мошенницу. Двух волков в одном лесу быть не может, поэтому девушки пытаются избавиться друг друга. В конце заключают пари. Кто выманит 500 тыс. долларов в технологической миллиардера, та и останется в городе. Другая должна будет немедленно его покинуть.

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Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Мошенницы"
Кадр из фильма "Мошенницы"

Энн Хэтэуэй, сыгравшая Жозефину, в прошлом уже засивтилася в "мошенничестве". В ленте "8 подруг Оушена" была сообразительной старлеткой, которая положила глаз на главную добычу невероятной аферы. На этот раз она сама аферистка высшей пробы и эта роль ей очень к лицу.

Автор: planetakino.ua
  Кадр из фильма "Мошенницы"
Кадр из фильма "Мошенницы"

"Мелисса Маккарти на минималках" удачно оттеняла главную аферистку. Ребел Уилсон создавала нужный контраст, но характерного персонаха так и не воплотила. Хотя ее образ должен быть смешным. Вместо этого тугие ужимки и традиционные глупые удары в кадык.

Если на День Победы будет дождь, зрительницы разных комплекций могут немного посмеяться в ближайшем кинотеатре на сеансе "Мошенниц".

21 июня 2018-го в прокат вышел американский криминальный фильм "Восемь подруг Оушена" режиссера Гэри Росса. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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