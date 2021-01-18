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понедельник, 18 января 2021 22:45

Никогда не станет хитом: Опубликовали песню, которую Стэнли Кубрик отказался взять в фильм

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Никогда не станет хитом: Опубликовали песню, которую Стэнли Кубрик отказался взять в фильм
"Космическая одиссея 2001 года" - фильм режиссера Стэнли Кубрика в жанре научной фантастики. Это один из самых визуально значимых фильмов мирового кинематографа. Сюжет вращается вокруг находки на Земле и вне ее загадочных черных монолит. Последовательно показывают их влияние на возникновение людей в прошлом и решения их моральных проблем в будущем. Фото: Pinterest

Британский лейбл Wave Theory Records опубликовал песню, которую режиссер Стэнли Кубрик заказал для фильма "Космическая одиссея 2001", но так и не использовал. 2001: A Garden of Personal Mirrors опубликовали через 52 года.

Автор - 77-летний Майк Каплан. Публицист и пресс-агент Кубрика. Был удивлен, что песню только сейчас обнародовали: "Приятно слышать, как ее играют".

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Кубрик предложил публицисту написать песню в 1968 году после того, как во время встречи в MGM Records прослушали демо-запись, призванную помочь продвижению фильма. Кубрик отказался использовать мелодию. Тогда Каплан написал 2001: A Garden of Personal Mirrors, свел ее и доверил вокальную партию фолк-исполнительнице Наоми Гарднер.

Но после прослушивания режиссер сказал, что не может представить, что песня станет хитом. Больше они никогда не обсуждали композицию, хотя тесно сотрудничали над следующей лентой Кубрика - "Заводной апельсин".

В Великобритании нашли 3 ранее неизвестных сценария режиссера Стэнли Кубрика.

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