Netflix выпустит сериал про Соника

Еж Соник - персонаж видеоигр компании Сеґа. Синий антропоморфный ёж, живущий где-то на островах Мобиус. Обладает способностью бегать на сверхзвуковых скоростях. Впервые появился в 1991-м. Фото: Pinterest

Стриминговий сервис Netflix анонсировал мультсериал по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog про синего ежа. Будет называться Sonic Prime. Премьера состоится в 2022 году.

Как пишет Deadline, уже есть сценарии для 24 эпизодов. Ориентированы на зрителей от 6 до 11 лет. Речь пойдет о том, как еж захватил вселенную.

Соник является персонажем из видеоигр Sega, который собирал кольца, зарабатывая очки. Это человекоподобный синий еж из другого мира, который прибыл на Землю, чтобы скрыться от злодеев, которые стремятся использовать его сверхскорость в корыстных целях.

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По сюжету ленты 2020-го, случайно провоцирует массовое отключение электричества и скрывается в городе Грин-Хиллс. Его начало преследовать правительство, наняв роботехника Айво Роботника. Над фильмом работали Бен Шварц и Джим Керри.