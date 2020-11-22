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среда, 02 декабря 2020 09:26

Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко

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Автор: Валерий Шмаков
  Фильмами-агитками должны заниматься телеканалы, а не большое кино - говорит Александр Фразе-Фразенко
Фильмами-агитками должны заниматься телеканалы, а не большое кино - говорит Александр Фразе-Фразенко

Украинские фильмы о войне - плакатные и конъюнктурные - убежден кинорежиссер и музыкант Александр Фразе-Фразенко. "У нас во всех этих фильмах тупо люди стреляют друг в друга. Они все плакатные. У них нет глубины осмысления персонажа. В том и проблема украинского кино и вообще культуры: искусство у нас используется как инструмент. А так быть не должно", - отмечает кинорежиссер и в интервью Gazeta.ua.

Украинская киношкола - это авария на аварии. Что мы сделали стоимоего? Ничего, кроме трех разве фильмов. Для меня это - авангардный "Колодец для жаждущих" Юрия Ильенко. Мало кто знает фильм "Кислородный голод", который снял Андрей Дончик по сценарию Юрия Андруховича.

Расскажу одну историю. Андрухович для меня однажды написал киносценарий. И мы решили с ним отправиться на конкурс финансирования фильмов во Львове. Мы с Андруховичем пришли туда защищать свой проект - он как киносценарист, а я как кинорежиссер. Рассказываем о фильме: кино об убийстве наместника Галичины. Нереальная детективная история на основе реальных событий. Просто атас. Рассказываем жюри, как все будет. Председатель жюри говорит Андруховичу: "А что у вас персонажи так плохо выписаны?". У меня в голове звучит риторический вопрос: покажи мне писателя в украинской литературе, у которого персонажи выписаны лучше, чем в Андруховича. Повисла пауза. "Ну, - говорит Андрухович с иронией. - Мы постараемся выписать лучше ...". После этого мы прекратили любые попытки. И это постоянно в украинском кино: коррупция и примитив. О! Если бы вы меня спросили, а какие фундаментальные черты имеет украинское кино, то я бы так и сказал: коррупция и примитив.

Кино есть кино, война есть война, не надо пробовать скрещивать ґорилу с канарейкой

Лично вам часто приходилось сталкиваться с коррупцией?

Регулярно. На всех кинофестивалях, в которых я принимал участие, побеждали фильмы или о Донбассе, или о войне. Это не обязательно коррупция прямая, кто-то пошел и договорился о победе, не думаю. Но слово "коррупция" с латыни переводится - "портить". Кино есть кино, война есть война, не надо пробовать скрещивать ґорилу с канарейкой. Несколько лет назад посмотрел все, что можно было, с украинского кино. Составил свое впечатление, и теперь, когда пытаюсь что-то посмотреть, в очередной раз разочаровываюсь. Люди очень часто говорят: "Ну, как на украинское кино, это классно". Например, о "Мои мысли тихие". А я не могу их смотреть.

Что здесь не заходит?

Ничего, начиная от сценария, примитивной режиссуры и такой же примитивной и патетической актерской игры. Как сказал Мартин Скорсезе: "Да, сейчас каждый может купить профессиональную камеру, но я что-то не вижу, чтобы гениальных фильмов стало больше".

Автор: Елена Янковская
 

Но фильмы о войне снимать все-таки нужно.

Фильм "Апокалипсис сегодня" - это о войне? Там, где знаменитая сцена, где Марлон Брандо в полутени читает стихотворение Элиота. Или фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк". Они на военную тематику, однако они не о войне. А у нас все эти фильмы - о войне: тупо люди стреляют друг в друга. Они все плакатные. У них нет глубины осмысления персонажа. А вот эти фильмы, два по крайней мере, которые я назвал, не о войне, они о человеке, об общечеловеческом. Они о том, почему человек воюет, а не как человек воюет. Мне интересно о человеческом, а о войне мне не интересно, и плакат не интересно. Это еще наследство советской школы - фильмы там все плакатные, так и совок - это один большой плакат.

Когда нужно формировать психологию масс, полезны и плакатные фильмы. Их снимают, как агитки, понятные для всех. Без этого в условиях войны также не обойтись. Есть потребность снимать эти фильмы для простых людей и таким образом противостоять пропаганде российской. Отвечать нашим плакатом на плакаты их.

В том и проблема украинского кино и вообще культуры: искусство у нас используется как инструмент. А так быть не должно. Художник не должен равняться на публику. Он должен творить ради того, чтобы творить. Именно эта неискренность - это тоже причина, почему наши фильмы фиговые. Потому режиссерам нечего сказать на самом деле. Вот и фильмы - ни о чем. А тягаться с Рашкой в пропаганде - вы что, это расстрел на месте. Они в день тратят больше, и денег, и усилий на пропаганду, чем все украинцы вместе взятые за все время. Нет смысла идти против армии танков с топором и визгом. Надо воевать с собой, и с этим нежеланием жизни, которое есть в тебе.

Нет смысла идти против армии танков с топором и визгом. Надо воевать с собой, и с этим нежеланием жизни, которое есть в тебе

Пусть агитками и плакатами телеканалы занимаются, а не большое кино.

Если зрителю предлагать качественный продукт, он будет его смотреть. Но если ему будут дальше тюхать эту плакатную фигню, то он и будет плакатную фигню смотреть. Его уровень не повысится. Зритель - пассивная масса. Куда ты его позовешь, туда он и пойдет. А не наоборот, как у нас постоянно думают, что, мол, клиент всегда прав. Это не бар, это искусство.

Такая пассивная масса есть в любой стране мира.

Конечно. Но если на улице в Америке будет стоять саксофонист и играть фри-джаз, то все будут понимать, что это фри-джаз и знать, нравится он им или нет. У нас скажут просто, что это какая-то неправильная музыка. Мы живем по принципу: правильно - неправильно.

В Америке же нет какой-то одной мысли. Там даже государственной речи нет. Там нет местных, условно говоря. Они этот недостаток, что все пришельцы, сделали преимуществом: так это же хорошо, что ты пришелец, что ты не такой, как все. И ты нам расскажи, как у тебя, а мы тебе расскажем, как у нас. Мы на основе этого создадим вот третье.

Автор: Валерий Шмаков
 

Такие исторические сериалы как "Поймать Кайдаша" и "И будут люди" - уже изрядно радуют, потому что наконец мы смотрим о нашей жизни, а не навязанное нам русское. Наконец мы смотреть о своей истории. Для нас это этап не пройден, потому что мы себе еще этой правды не сказали.

Я считаю, что это как раз этот мутировавший Советский Союз. Это продолжение того же. Психологическое правило, которое тебе любой психолог скажет: если человек и дальше копается в том же, ему надо это прошлое простить и отпустить и двигаться дальше. Это все - пройденный этап просто полностью.

Фильмы я воспринимаю как поэзию. Не надо пробовать их понять. Иногда просто можно довериться процессу, в который они тебя втягивают

Которое вместо этого кино хочется видеть?

Мне нравится сюрреализм, который поднимает глубинные темы. Кино для меня - это современная форма поэзии. Поэтому и фильмы я воспринимаю как поэзию. Не надо пробовать их понять. Иногда просто можно довериться процессу, в который они тебя втягивают.

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Фильм, который произвел на меня впечатление - "Завещание Орфея" Жана Кокто. Он побудил меня задуматься: а что, так можно? Кино - это совсем другой язык. Фильмы преимущественно воспринимают как разновидность литературы: ты должен посмотреть историю, будто прочитать роман, от начала до конца. Но на самом деле кино - это совсем другой вид искусства, который может рассказывать те вещи, которые пересказать словами не получится. Их просто надо пережить смотря фильм.

"Завещание Орфея" (фр. Le Testament d'Orphée) - черно-белый экспериментальный фильм с несколькими цветными кадрами, снятый Жаном Кокто в 1960 году. Третий фильм из знаменитой трилогии режиссера, в которую входят ленты "Кровь Поэта" (1930) и "Орфей" (1946).

Автор: Валерия Радзиевская
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