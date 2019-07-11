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четверг, 11 июля 2019 15:25

Назвали победителей "украинского Евровидения"

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Назвали победителей &quot;украинского Евровидения&quot;
"Арена Львов" имеет 34 тыс. мест и фан-зону. telegid.com

Объявили имена 10 победителей песенного конкурса Ukrainian Song Project, который называют "украинским Евровидением". Цель мероприятия - собрать звездных музыкантов и молодых артистов на одной сцене. Победители споют на стадионе в ходе гала-концерта представителей украинской эстрады, который пройдет 17 августа во Львове. Выступят "Pianoбой", TAYANNA, "Антитіла", O.Torvald, Alyosha, "BB", Олег Скрипка, "Тартак", "Скрябін", Злата Огневич, MELOVIN и Александр Пономарев.
Победителями стали ХАС, Grohotsky, Юра Самовилов, "Гуртом", KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, группа [O], "Шосте чуття". Рэпер ХАС победил в зрительском голосовании. Его поддержали 1,5 тыс человек.

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Ukrainian Song Project проводится ежегодно на "Арене Львов" начиная с 2016-го.

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