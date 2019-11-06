Назвали лауреата премии "Золотой лифон" — секс-символ украинской культуры

На своей странице в Facebook преподаватель химии Анна Аринархова представила победителей премии "Золотой лифон" — топ-10 секс-символов украинской культуры. Голосование за мужчин, которые "поднимают в душе водоворот эмоций и вызывают влажные мысли" провела среди посетительниц литературных фестивалей "Книжный Арсенал" в Киеве, "Форум издателей" во Львове и музыкального "Бандерштат" в Луцке.
Автор идеи дала характеристику каждому представителю списка самых сексуальных.
10 место — Олег Каданов.
Поэт, актер, основатель и лидер харьковских групп "Оркестр Че", "Мантры Керуакка", участник коллектива "Линия Маннергейма". Учился в Харьковском институте искусств имени И. Котляревского. 2018-го издал артбук "Не я, а тот". Сейчас выступает с сольной программой. Играет в харьковском театре.
"Его музыка — это свой отдельный мир, в котором хочется остаться. Его стихи такие сумасшедшие, такие раздирающие, что эмоции обнажаются как опасные провода".
9 место — Алексей Ярош.
Вокалист и гитарист ивано-франковской рок-группы Karna.
"Глаза знахаря завораживающие, рок, мистические. В них — сила земли, воды, гор и цвету папоротника".
8 місце — Олег Михайлюта, известный как Фагот.
Вокалист хип-хоп группы ТНМК. Дублировал на украинском Капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".
"Демонически соблазнительный. Коварно обольстительный. Как встретите его в Киеве, то, вероятнее всего, он в шлеме и мотокуртке, мчит на мощном байке. Темный ангел женских желаний."
7 место — Максим Кидрук.
Писатель и колумнист мужского журнала "XXL". По образованию инженер-энергетик.
"Ум — это очень сексуально. Когда человек так интересно рассказывает о причинах и механизмах образования нейтронных звезд, квантово-механической природе мира и о множестве Мандельброта — невозможно оставаться равнодушной."
6 место — Иван Леньо.
Аккордеонист, вокалист, клавишник, один из лидеров фолк-рок-группы Kozak System. Бывший участник коллектива "Гайдамаки".
"Живое воплощение сверхмощной казацкой энергетики, свободолюбия, силы. К тому же, это чарующий сочетание — такой грубый и такой романтик."
5 место — Гера Луидзе.
Фронтмен джаз-панк группы The Hypnotunez. Играет на контрабасе.
"Сексуальная энергетика на сцене, дьявольская харизма, голос пробирает до мурашек, внешность рваной жизнью романтика", — говорит о нем фотографка Ксения Угольникова.
4 место — Юрий Андрухович.
Поэт, прозаик, переводчик.
"Мне на ум пришло одно слово — Аристократ. Это о манерах, осанку, достоинство, утонченный вкус, тембр голоса, жесты. Безупречное, но сдержанное, чувство юмора. Элегантность высказываний."
3 место — Александр Положинский.
Лидер групп "Тартак", "Бувье", "Ол.Ив.ьЕ". Шоумен, ведущий радио "НВ". По образованию экономист.
"Помните, греческие боги поддерживали свою вечную молодость нектаром амброзии? Уверена, он обладает ее рецептом. Я прыгала под музыку группы "Тартак" в 12 лет, скакала и 32-летней. Подозреваю, что как стукнет мне 72 и я буду пересматривать каталоги модных гробов, Положинский будет так же прыгать по сцене. У него до умопомрачения прекрасная физическая форма."
2 место — Юр Издрык.
Прозаик, поэт, культуролог. Получил награду "Книга года Би-Би-Си 2009" за очерк "ТАКОЕ".
"Его стихи — это чистый секс. Глубокое декольте прямо в душу. Химия".
1 место — Сергей Жадан.
Поэт, прозаик, переводчик. Фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Луганск", "Месопотамия".
"Его стихи, метки, узнаваемые метафоры поднимают ураган в душе. Выводят из-под контроля муравьев на коже. Вдруг в мире существует рай, то там обязательно должны проходить чтения Жадана под легкий джаз".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 тыс. посетителей и 19 локаций: каким был литературный фестиваль "Фронтера"
Анна Аринархова преподает химию в киевском лицее. Окончила университет имени Тараса Шевченко. Создала награду "Золотой лифон".
"Иногда поклонницы забрасывают белье на сцену музыкантам или поэтам. Это символ народной любви и признания."
Комментарии