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среда, 06 ноября 2019 14:30

Назвали лауреата премии "Золотой лифон" — секс-символ украинской культуры
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На своей странице в Facebook преподаватель химии Анна Аринархова представила победителей премии "Золотой лифон" — топ-10 секс-символов украинской культуры. Голосование за мужчин, которые "поднимают в душе водоворот эмоций и вызывают влажные мысли" провела среди посетительниц литературных фестивалей "Книжный Арсенал" в Киеве, "Форум издателей" во Львове и музыкального "Бандерштат" в Луцке.

Автор идеи дала характеристику каждому представителю списка самых сексуальных.

10 место — Олег Каданов.

Поэт, актер, основатель и лидер харьковских групп "Оркестр Че", "Мантры Керуакка", участник коллектива "Линия Маннергейма". Учился в Харьковском институте искусств имени И. Котляревского. 2018-го издал артбук "Не я, а тот". Сейчас выступает с сольной программой. Играет в харьковском театре.

"Его музыка — это свой отдельный мир, в котором хочется остаться. Его стихи такие сумасшедшие, такие раздирающие, что эмоции обнажаются как опасные провода".

Автор: Oli Zitch
 

9 место — Алексей Ярош.

Вокалист и гитарист ивано-франковской рок-группы Karna.

"Глаза знахаря завораживающие, рок, мистические. В них — сила земли, воды, гор и цвету папоротника".

Автор: facebook.com
 

8 місце — Олег Михайлюта, известный как Фагот.

Вокалист хип-хоп группы ТНМК. Дублировал на украинском Капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".

"Демонически соблазнительный. Коварно обольстительный. Как встретите его в Киеве, то, вероятнее всего, он в шлеме и мотокуртке, мчит на мощном байке. Темный ангел женских желаний."

Автор: Максим Голубев
 

7 место — Максим Кидрук.

Писатель и колумнист мужского журнала "XXL". По образованию инженер-энергетик.

"Ум — это очень сексуально. Когда человек так интересно рассказывает о причинах и механизмах образования нейтронных звезд, квантово-механической природе мира и о множестве Мандельброта — невозможно оставаться равнодушной."

Автор: volyn.tabloyid.com
 

6 место — Иван Леньо.

Аккордеонист, вокалист, клавишник, один из лидеров фолк-рок-группы Kozak System. Бывший участник коллектива "Гайдамаки".

"Живое воплощение сверхмощной казацкой энергетики, свободолюбия, силы. К тому же, это чарующий сочетание — такой грубый и такой романтик."

Автор: Елена Божко
 

5 место — Гера Луидзе.

Фронтмен джаз-панк группы The Hypnotunez. Играет на контрабасе.

"Сексуальная энергетика на сцене, дьявольская харизма, голос пробирает до мурашек, внешность рваной жизнью романтика", — говорит о нем фотографка Ксения Угольникова.

Автор: Нестор Подгурский
 

4 место — Юрий Андрухович.

Поэт, прозаик, переводчик.

"Мне на ум пришло одно слово — Аристократ. Это о манерах, осанку, достоинство, утонченный вкус, тембр голоса, жесты. Безупречное, но сдержанное, чувство юмора. Элегантность высказываний."

Автор: Facebook / За Чай.com
 

3 место — Александр Положинский.

Лидер групп "Тартак", "Бувье", "Ол.Ив.ьЕ". Шоумен, ведущий радио "НВ". По образованию экономист.

"Помните, греческие боги поддерживали свою вечную молодость нектаром амброзии? Уверена, он обладает ее рецептом. Я прыгала под музыку группы "Тартак" в 12 лет, скакала и 32-летней. Подозреваю, что как стукнет мне 72 и я буду пересматривать каталоги модных гробов, Положинский будет так же прыгать по сцене. У него до умопомрачения прекрасная физическая форма."

Автор: Елена Божко
 

2 место — Юр Издрык.

Прозаик, поэт, культуролог. Получил награду "Книга года Би-Би-Си 2009" за очерк "ТАКОЕ".

"Его стихи — это чистый секс. Глубокое декольте прямо в душу. Химия".

Автор: Анастасия Теликова
 

1 место — Сергей Жадан.

Поэт, прозаик, переводчик. Фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Луганск", "Месопотамия".

"Его стихи, метки, узнаваемые метафоры поднимают ураган в душе. Выводят из-под контроля муравьев на коже. Вдруг в мире существует рай, то там обязательно должны проходить чтения Жадана под легкий джаз".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 тыс. посетителей и 19 локаций: каким был литературный фестиваль "Фронтера"

Автор: Дмитрий Ларин
 

Анна Аринархова преподает химию в киевском лицее. Окончила университет имени Тараса Шевченко. Создала награду "Золотой лифон".

"Иногда поклонницы забрасывают белье на сцену музыкантам или поэтам. Это символ народной любви и признания."

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