 
Ексклюзивы
1/5
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 9
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 513
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Просмотров: 1566
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 414
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 837
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2016
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2178
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5112
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1683
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
19
7
7
4
5
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83
Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83
&quot;Преодоление гравитации&quot;: продолжается выставка гуцульской художницы и фотографини
"Преодоление гравитации": продолжается выставка гуцульской художницы и фотографини
Покажут сериал об украинском Шерлоке Холмсе
Покажут сериал об украинском Шерлоке Холмсе
Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го
Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го
Видео
Все видео
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
"Портретная схожесть" - показали тизер сериала о выдающихся деятелях украинской культуры
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
Maruv удивила лирическим вокалом в дуэтной песне с Jah Khalib
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
"Кохаю": Джамала и Jah Khalib выпустили двуязычный трек
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1080
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 792
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3573
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2034
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 333
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 15:15

Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур

  Комментировать
Автор: Валерия Радзиевская
  оксана Щур считает. что в украинских фильмах самая сильная операторская работа, а самым слабым местом является сценарий
оксана Щур считает. что в украинских фильмах самая сильная операторская работа, а самым слабым местом является сценарий

"Многие украинские актеры имели отношение к российскому массовому кинематографу. Поэтому они понимают, как сыграть персонажей, похожих на российских кагэбистов и ментов. Это у них получается естественно и интересно. А вместо этого мы не имеем образца, как сыграть украинского диссидента", - рассказала литературовед Оксана Щур в интервью журналу "Країна", оценивая фильм Романа Бровко "Запрещенный", который вышел на экраны этой осенью.

"Во-первых, не понравился сценарий. Там не было одной сюжетной линии. Такое впечатление, что в фильм просто пытались впихнуть все, что могли.

Во-вторых, в фильме очень плохие диалоги. Так не говорят на украинском языке. Видно что не для всех актеров украинский родной, и они говорят так, как будто пародируют украинский дубляж времен пиратских телеверсий.

Живы еще люди, которые знают и помнят Стуса, и фильм о нем можно было снять намного лучше. Там действительно играют талантливые хорошие актеры, потенциал которых не раскрыт то. Жаль. Это означает, что фильм о Стусе в ближайшее время вряд ли кто-то снимет ", - считает Оксана Щур.

По ее словам, это не первый фильм, где отрицательных героев, коммунистов и кагэбистов, играют гораздо лучше, чем украинских патриотов.

"У меня есть гипотеза, что достаточно много украинских актеров и людей, причастных к кино, имели отношение к российскому массовому кинематографу. Поэтому они понимают, как сыграть персонажей, похожих на российских кагэбистов и ментов. Это у них получается естественно и интересно. Но мы не имеем образца, как сыграть украинского диссидента так, чтобы это не было в сотый раз украинское поэтическое кино: как он говорит и ведет себя. Создатели "Запрещенного" делают это наощупь ".

Автор: Валерия Радзиевская
 

В украинских фильмах, по мнению Оксаны Щур, самой лучшей является операторская работа, а самым слабым местом - именно сценарий.

"Во всех украинских фильмах очень классная операторская работа. Видно сильную операторскую школу. Всегда получается, что сильнее всего - это операторская работа, а самое слабое - это сценарий.

Мне кажется, что украинский дубляж кинофильмов очень продвинулся и стал очень успешным. Я только не знаю, почему фильмы, дублированные на украинский, звучат лучше, быстрее, креативнее и привлекательнее, чем те фильмы, которые оригинально сняты на украинском. Такое впечатление, что это два разных мира, которые не пересекаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн

Дубляжом фильма "Однажды в Голливуде" переводчики, мне кажется, вообще задают новые стандарты украинской брани, какой она должна быть после Подервянского ", - отметила она.

Интервью с Оксаной Щур читайте в журнале "Країна".

5 сентября в прокат вышел фильм о Василие Стуса "Заборонений". Это кинобиография о поэте, которого уничтожила советская власть. Фильм подробно рассказывает о последних днях жизни диссидента и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 54463
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 12087
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 10341
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8821
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 8514
Культура
Пугачева удивила фанатов видом
Пугачева удивила фанатов видом Просмотров: 873
В сети появился трейлер нового мультфильма от Pixar - видео
В сети появился трейлер нового мультфильма от Pixar - видео Просмотров: 126
MARUV выпустила необычную песню
MARUV выпустила необычную песню
 Просмотров: 270
Уиллем Дефо и Брэдли Купер снимутся в римейке нуара 1947 года
Уиллем Дефо и Брэдли Купер снимутся в римейке нуара 1947 года Просмотров: 144
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
Старейшему аматорскому театру Полтавы исполнилось 65 лет
19
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
3
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
3
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
2
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Голосов: 1607
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua