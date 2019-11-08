Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур

Автор: Валерия Радзиевская оксана Щур считает. что в украинских фильмах самая сильная операторская работа, а самым слабым местом является сценарий

"Многие украинские актеры имели отношение к российскому массовому кинематографу. Поэтому они понимают, как сыграть персонажей, похожих на российских кагэбистов и ментов. Это у них получается естественно и интересно. А вместо этого мы не имеем образца, как сыграть украинского диссидента", - рассказала литературовед Оксана Щур в интервью журналу "Країна", оценивая фильм Романа Бровко "Запрещенный", который вышел на экраны этой осенью.

"Во-первых, не понравился сценарий. Там не было одной сюжетной линии. Такое впечатление, что в фильм просто пытались впихнуть все, что могли.

Во-вторых, в фильме очень плохие диалоги. Так не говорят на украинском языке. Видно что не для всех актеров украинский родной, и они говорят так, как будто пародируют украинский дубляж времен пиратских телеверсий.

Живы еще люди, которые знают и помнят Стуса, и фильм о нем можно было снять намного лучше. Там действительно играют талантливые хорошие актеры, потенциал которых не раскрыт то. Жаль. Это означает, что фильм о Стусе в ближайшее время вряд ли кто-то снимет ", - считает Оксана Щур.

По ее словам, это не первый фильм, где отрицательных героев, коммунистов и кагэбистов, играют гораздо лучше, чем украинских патриотов.

"У меня есть гипотеза, что достаточно много украинских актеров и людей, причастных к кино, имели отношение к российскому массовому кинематографу. Поэтому они понимают, как сыграть персонажей, похожих на российских кагэбистов и ментов. Это у них получается естественно и интересно. Но мы не имеем образца, как сыграть украинского диссидента так, чтобы это не было в сотый раз украинское поэтическое кино: как он говорит и ведет себя. Создатели "Запрещенного" делают это наощупь ".

Автор: Валерия Радзиевская

В украинских фильмах, по мнению Оксаны Щур, самой лучшей является операторская работа, а самым слабым местом - именно сценарий.

"Во всех украинских фильмах очень классная операторская работа. Видно сильную операторскую школу. Всегда получается, что сильнее всего - это операторская работа, а самое слабое - это сценарий.

Мне кажется, что украинский дубляж кинофильмов очень продвинулся и стал очень успешным. Я только не знаю, почему фильмы, дублированные на украинский, звучат лучше, быстрее, креативнее и привлекательнее, чем те фильмы, которые оригинально сняты на украинском. Такое впечатление, что это два разных мира, которые не пересекаются.

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Дубляжом фильма "Однажды в Голливуде" переводчики, мне кажется, вообще задают новые стандарты украинской брани, какой она должна быть после Подервянского ", - отметила она.

Интервью с Оксаной Щур читайте в журнале "Країна".

5 сентября в прокат вышел фильм о Василие Стуса "Заборонений". Это кинобиография о поэте, которого уничтожила советская власть. Фильм подробно рассказывает о последних днях жизни диссидента и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го.