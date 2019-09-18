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среда, 18 сентября 2019 17:44

"Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн

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&quot;Запрещенный&quot;: фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн
Фильм о Стусе уже вторую неделю в прокате. Фото: telekritika.ua

Украинская биографическая драма "Запрещенный" о поэте и диссиденте Василие Стусе за вторые выходные проката собрала почти 5 млн. грн.

Фильм демонстрировали на 151 экране при средней цене билета 77 грн. (на 21 грн. меньше, чем средняя цена билета в кинотеатры в течение уикенда), сообщило "Бюро украинской киножурналистики".

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Всего с начала кинопроката по состоянию на 15 сентября, на "Запрещенного" продали 62 тыс. 183 билета на сумму 4 млн. 929 тыс. 36 грн.

Бюджет ленты составляет 38 млн грн. Из них государство предоставило 19 млн.

5 сентября в прокат вышел фильм о Василие Стуса "Запрещенный". Это кинобиография о поэте, которого уничтожила советская власть. Фильм подробно рассказывает о последних днях жизни диссидента и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го.

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