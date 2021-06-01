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четверг, 03 июня 2021 16:04

Надо жестко реагировать на русификаторские законопроекты - режиссер

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Надо жестко реагировать на русификаторские законопроекты - режиссер
Депутаты от "Слуги народа" хотели отложить начало действия норм закона о языке касательно показа фильмов и сериалов на украинском. В киносообществе законопроекты называют русификаторскими. Фото: pexels.com

Законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве - это нонсенс в 29-й год Независимости и восьмой год войны с Россией.

Так считает режиссер Валентин Васянович. Поделился мнением относительно инициатив депутатов от "Слуги народа" Никиты Потураева и Евгении Кравчук, а также Александра Санченко. Предлагали отсрочить вступление в силу части шестой статьи 23 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В ней говорится, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык".

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"Инициатива вызвала однозначно негативные чувства, - говорит Васянович. - Это дикое предложение не должно пройти. Киносообщество должно подняться. Подготовили открытое письмо к депутатам с призывом не голосовать за русификаторские законопроекты об отсрочке показа лент на государственном языке.

Понятно, откуда это идет - со стороны производителей контента телевидения. Их доводы никакой критики не выдерживают. Телевизионные компании хотят, чтобы было как раньше. Потому что им надо работать на два рынка - российский и украинский. Российский больше - там можно делать исключительно бизнес. Но эти люди не думают об ответственности. Что мы должны производить свой контент на украинском.

Думаю, есть много людей, которые могут уже делать соответствующие выводы и протестовать. Надо жестко реагировать. Чтобы этот законопроект даже не попал на голосование. С первого раза не прошел, но тема еще не закрыта. Будут неоднократно пробовать протолкнуть, но верю, что эту инициативу не поддержат".

1 июня Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Внесение в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения проекта закона "О поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19" (№5554) поддержали 204 народных депутата из необходимых 226-ти .

Часть шестая статьи 23 закона о языке предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке. Вступает в силу 16 июля.

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03
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