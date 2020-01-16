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пятница, 17 января 2020 12:05

Национальную киноиндустрию нужно долго и сытно кормить - кинокритик о фильме "Преданная"

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Автор: karavan.ua
  Актрисы Алеся Романова (слева) и Марианна Янушевич в исторической мелодраме "Преданная" играют хозяйку и служанку. Живут вместе в одном доме 25 лет. Фильм по роману Софии Андрухович "Феликс Австрия" вышел в прокат 16 января
Актрисы Алеся Романова (слева) и Марианна Янушевич в исторической мелодраме "Преданная" играют хозяйку и служанку. Живут вместе в одном доме 25 лет. Фильм по роману Софии Андрухович "Феликс Австрия" вышел в прокат 16 января

Кино, особенно историческое, требует большей преемственности.

Так считает кинокритик Дмитрий Десятерик. Рассказал Gazeta.ua о фильме "Преданная" и ситуации с историческим жанром в Украине.

Мелодрама "Преданная" снят по роману Софии Андрухович "Феликс Австрия". Идет в прокате с 16 января.

1868 год, Станиславов - ныне Ивано-Франковск. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но спасает двух девочек - родную дочь Аделю и дочь домашних рабочих Стефания. Воспитывает их вместе.

Проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны. Аделя замужем. Стефания ведет хозяйство, утоляет свою страсть в кулинарии. Обе не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги или служанка и госпожа, по сюжету.

Какие впечатления от ленты?

- Рад, что вышла экранизация такого замечательного произведения и у нее есть свой зритель. Но фильм мне не кажется удачным. Даже внося поправки на то, что это дебют, в ленте есть существенные недостатки. Прежде всего в работе с актерами. Много очень театральных приемов в игре, которые в кадре выглядят не слишком естественно. Среда создавалось старательно - прекрасная работа костюмеров и декораторов. Но все равно остается ощущение павильонности. Видно, как это выстроено новенькое такое, необжитое людьми. Что это все же декорация. Хорошо, что у нас применяются спецэффекты, компьютерная графика. Но это выглядело немного наигранно. Особенно учитывая те иностранные фильмы, которые сейчас параллельно идут в нашем прокате.

Кино привлечет внимание к книге - это уже большой плюс. Это также попытка исторической драмы с полностью вымышленными героями. Обычно у нас снимают с какими-то конкретными событиями с патетическими героями. А здесь уход от пафоса непрерывной украинской борьбы. Интимная, лирическая история. Как говорят американцы, хорошая попытка. Но пока не более. Я искренне желаю Кристине Сиволап успехов с последующими работами. Надеюсь, на этом фильме многому научилась, и следующие будут лучше.

Почему есть ощущение павильонности? Характерно не только для этого фильма?

- Исторический жанр в Украине - популярная, востребованная тема. Государство это требует. Чиновники культуры заказывают. И свой зритель есть. Это цепляет многих людей за живое, потому что страна в состоянии становления. Поэтому многие взгляды развернуты в прошлое. У нас еще слишком молодое и непрочное настоящее. Хватаемся за исторические прецеденты, чтобы на них что-то строить.

Но у нас почему-то считается, что в кино стоит только заявить историческую тему. Но нет школы. Никто почему-то не думает о том, что это сложный, дорогой жанр. На него должна работать огромная налаженная машина с кучей составляющих, цехов. Должна быть особая актерская игра, специфическая режиссера и драматургия. Для существования этого жанра национальную киноиндустрию нужно очень долго и сытно кормить. Деньгами, обучением, талантами. Этого еще нет. У нас вообще с жанровым кино очень плохо. Для него нужна хорошо наработанная школа с традициями. У нас по сути самостоятельному украинскому кино максимум лет шесть. Началось с 2013-2014-го. Уже состоялась смена поколений. Но этого мало. Кино, особенно историческое, требует большей преемственности, продолжительности. А пока получается павильон, лишняя театральность и пафос. Но я не теряю надежды.

"Преданная" - чисто женское кино или не стоит его ограничивать?

- Это чушь, придуманная дистрибьюторами и рекламистами. Кино для всех. Вот как выделяют детские фильмы. Но мы все хорошо знаем, что лучшие из них интересно смотреть всей семье.

О чем эта картина первую очередь?

- Это кино о взаимозависимости, болезненных отношениях власти и усмирения. Не эротика и не история любви. По сути это такая игра. Одна исполняет роль хозяйки, другая - служанки. Хотя на самом деле еще неизвестно, кто из них кто. Это как переплетенность двух деревьев, которые могут задушить друг друга.

Единственный выход - покинуть такие отношения. В романе это не прямым текстом, а многоточием подается. В фильме Стефа в конце говорит: "Я теперь свободный человек". Ее же никто не заставлял служить. Но у нее была зацикленность на Адели, что та без нее пропадет. Хорошо, что это проговаривается. Из таких вредных отношений надо выходить. Они бывают и в дружбе, и в семьях. Известный сюжет. В нашем кино это первая попытка воплотить об этом драму.

Возможно, потому, что здесь слишком много первого было и большое напряжение, многое не удалось. Но это хорошая попытка.

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"Каждый получает то, что хочет. Каждый имеет такую ​​любовь, к которой стремится" - слоган фильма "Преданная". Режиссер - Кристина Сиволап. Главные роли исполнили Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий. Бюджет - 60 млн грн. Образы актеров создала дизайнер Леся Патока. Для съемок сшили более 150 костюмов.

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