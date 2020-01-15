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среда, 15 января 2020 14:04

Фильм "Преданная" по бестселлеру Софии Андрухович выходит в прокат

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Автор: kinofilms.ua
  Польская актриса Марианна Янушевич (справа) в украинской исторической мелодраме "Преданная" играет служанку Стефу. Ее хозяйку и подругу Аделю воплощает Алеся Романова. Девушки воспитывались вместе, с детства неразлучны
Польская актриса Марианна Янушевич (справа) в украинской исторической мелодраме "Преданная" играет служанку Стефу. Ее хозяйку и подругу Аделю воплощает Алеся Романова. Девушки воспитывались вместе, с детства неразлучны

Историческая мелодрама "Преданная" по роману Софии Андрухович "Феликс Австрия" выходит в прокат 16 января. Рассказывает о панянке и служанке, которые живут вместе в одном доме 25 лет.

Действие фильма происходит в конце XIX века в Станиславове - ныне Ивано-Франковск. Главные героини - наполовину немка, наполовину полька Аделя и ее служанка, украинка Стефания. Одновременно являются ближайшими подругами и почти сестрами, но постоянно конфликтуют. Пытаются разобраться, кто они друг другу. Родители Стефы и мать Адели погибли в пожаре. Отец Адели доктор Ангер спас обеих девочек и воспитывал их вместе. Стефа ведет хозяйство, убирает и готовит. Воспринимает свое служение Адели как обязанность и обещание ее отцу. А та ругает девушку по пустякам. Но Стефа никак не решается покинуть хозяйку, по сюжету.

"Я лично не считаю, что фильм только для женской аудитории, - говорит режиссерка ленты Кристина Сиволап. "Преданная" - ее полнометражный дебют. - Это скорее позиционирование прокатчика. Как по мне, это кино для всех зрителей.

Перечитывала роман много раз. Это классная, приятная литература. Я пыталась все нечеткое и описательное превратить в какие-то конкретные действия. Хотя очень хотелось оставлять описательные, интерьерные вещи. Прорабатывали с художником: "Смотри, а вот у Софии здесь конкретно прописано, что в этой комнате есть такая и такая штука, давай это сделаем". Все, что могли, пытались воплотить. Самое сложное было с резиновым мальчиком Феликсом (имеет гиперэластичные суставы. Фокусник использовал его для краж ценностей в храмах. Его находят и оставляют у себя главные героини. - Gazeta.ua). В книге описано, что он сворачивается в невероятные клубки. А у нас есть физический ребенок, которого мы не можем так закрутить. Поэтому привлекли нескольких дублеров с различными умениями.

Кастинг проходил четыре месяца. Проще всего было определиться с мужем Адели - скульптором надгробий, украинцем Петром. Приняли решение за полчаса. Продюсер мне говорит: "Слушай, ну вот есть Роман Луцкий - он так подходит на Петра". А я думаю - да, действительно. И еще и из Ивано-Франковска.

С главными героинями это было долгое путешествие. Мы искали Стефу в Украине, а Аделю в Польше. А по иронии судьбы все получилось наоборот".

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Стефу сыграла польская актриса Марианна Янушевич, а Аделю - украинка Алеся Романова.

"Это кино о любви. О различных ее формах, - говорит Марианна Янушевич. - Немного странно было сниматься в украинском фильме. Слышала только о Юрии Андруховиче - отце авторки романа. Во мне много черт героини. Я старшая в семье и всю жизнь заботилась о сестрах. И Стефка очень сочувственная. Но у нее сложный характер. Она и прочная, и деликатная, тонкая. На съемках мне очень понравились наряды, украшения, прически. И украинский язык - такой красивый и необычный. Вроде и похожий на польской, но акценты и звучание другие".

"Преданную" снимали с апреля по июнь 2019-го в столице, Черновцах и Белой Церкви. Декорации имения Адели построили в студийном павильоне. Ивано-Франковск конца XIX века воспроизвели на четырех гектарах земли в селе Нежиловичи под Киевом. Для съемок сшили более 150 костюмов. Привлекли более 500 актеров массовых сцен.

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"Я не представляла себе, что экранизация может выйти приближенной к тому, что я писала. Но интересно было рискнуть. Это было правильное решение, - говорит писательница София Андрухович. - На самом деле я все представляла совсем иначе. Ни один из актеров не похож на моих персонажей. Но с самого начала я себе постановила, что самое разумное - просто дистанцироваться от этого дела. Это нечто иное, чем мой роман. И это хорошо. Для меня гораздо важнее видеть интерпретацию, чем стопроцентное соответствие моей фантазии".

"Главным вызовом было не испортить первоисточник, - говорит сценаристка Алина Семерякова. - Но с другой стороны, надо было вносить изменения. Роман от первого лица, все события непоследовательны. Выныривают, как воспоминания. Наибольшее чувство в произведении - это мысли. А кино - это что герой говорит и делает. Поэтому мне надо было распутать клубок воспоминаний, вынести прочную сюжетную линию на первый план. В то же время надо было как-то показать тот удивительный мир Стефы, который очевиден в книге. Чтобы мы понимали, какая она есть на самом деле, когда сама с собой. Так появились живые портреты, летающие рыбы. Главная героиня - по сути озорная маленькая девочка. Живет в своей стране Оз и время от времени просто вынуждена бороться за свое счастье с какой-то враждебной реальностью".

Бюджет ленты - 60 млн грн.

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На семь иностранных языков перевели роман Софии Андрухович "Феликс Австрия". Готовится англоязычное издание. На украинском языке вышел во львовском "Видавництві Старого Лева" в 2014-м. Написан в форме дневника служанки Стефании. Получил премию "Книга года BBC".

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