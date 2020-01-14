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вторник, 14 января 2020 21:45

Филипп Ильенко назвал самые ожидаемые украинские фильмы 2020 года

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Автор: facebook.com
  Актер Олег Щербина в военной драме "Черкассы" играет матроса с позывным "Заяц". В составе экипажа тральщика "Черкассы" оказывает сопротивление российским войскам, которые заблокировали корабль на озере Донузлав в марте 2014-го во время аннексии Крыма. Фильм выйдет в прокат 27 февраля
Актер Олег Щербина в военной драме "Черкассы" играет матроса с позывным "Заяц". В составе экипажа тральщика "Черкассы" оказывает сопротивление российским войскам, которые заблокировали корабль на озере Донузлав в марте 2014-го во время аннексии Крыма. Фильм выйдет в прокат 27 февраля

3 украинских фильма больше всего ждет в этом году бывший председатель Госкино Филипп Ильенко.

Об этом он рассказал Gazeta.ua.

"Толока", реж. Михаил Ильенко

Премьера - 12 марта

"У фильма уже был тур прифронтовой территорией. Там, где нет кинотеатров. Описать "Толоку" сложно, картина неожиданная. Охватила 400 лет украинского прошлого. Но не является исторической лентой, как это понимают в кино. Сложно определить ее жанровую принадлежность. Это украинские "100 лет одиночества". При этом "Толока" актуальна своими месседжами. И очень оптимистичный фильм.

У Тараса Шевченко есть баллада о том, как в Катерину влюбились трое казаков. Она пообещала стать женой тому, кто освободит из плена ее брата. Двое казаков погибли, пытаясь выполнить условие. Третий спас брата - но тот Екатерине оказался возлюбленным.

Финал поэзии отодвигается надолго - ждать Катерине придется не одно столетие, старея и не теряя надежды. Этот рассказ пролетает сквозь историю Украины, воспроизводит ее драматические и героические эпизоды. Каждое испытание разрушает и дом Катерины. Но она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин. Возраст украинской хаты короткий - от войны до войны. Если бы не толока, не было бы где и встретить любимого. Но ни одна хата в Украине никогда не была "с краю". Действие ленты продолжается до наших дней. Увидим татар, Ивана Мазепу, отца Махно, Голодомор, гитлеровцев, затопленные села, Чернобыль, АТО. Живем в эпоху постмодернизма. В творчестве он диктует приемы, которые апеллируют к культурному опыту зрителя. Поэтому этот фильм интересен будет именно украинцам. В "Толоке" архетипы, символы легко узнаем и считываем, потому что в этом социокультурном борще варимся всю жизнь".

"Экс", реж. Сергей Лысенко

Премьера - 23 января

"В 1932 году члены националистической Украинской военной организации спланировали ограбить почтовое отделение в городе Городок Львовской области. Деньги собирались потратить на развитие антипольского повстанческого движения. Операцию назвали "Экс" - от "экспроприация". Ее участников арестовали и казнили. Сценарий создали на основе реальных событий . Крутое кино, почти вестерн. Только вместо ковбоев - украинские националисты".

"Черкассы", реж. Тимур Ященко

Премьера - 27 февраля

"В марте 2014-го тральщик "Черкассы" с еще 12 украинским кораблями россияне заблокировали на озере Донузлав в Черноморском районе Крыма. Экипаж оказывал сопротивление три недели. "Зеленые человечки" штурмовали "Черкассы" с катеров и боевых вертолетов.

Во время работы над этим проектом мне удалось познакомиться с командиром корабля - капитаном второго ранга Юрием Федашем. Он служит в Одессе начальником отдела боевой подготовки Военно-Морских сил. Это усилило впечатление от фильма.

Одну из ролей сыграл бывший матрос тральщика Михаил Воскобойник".

Полное интервью с Филиппом Ильенко читайте в журнале "Країна" от 16 января.

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Филипп Ильенко пять лет возглавлял Государственное агентство Украины по вопросам кино - с августа 2014-го по август 2019-го. За время его каденции создали 173 фильма, из них 67 - игровые полнометражные. В 2013-м в кинотеатрах крутили 12 украинских лент, в прошлом году - 35. Кассовые сборы украинских картин увеличились с 17 млн грн за 2014-й до 198 млн грн за 2018 год.

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