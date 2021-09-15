Мой герой - полный подлец - Алексей Душка

Новый детектив "Козырное место" режиссера Тараса Ткаченко стартовал на канале 2+2. Эпизодическую, но важную для истории роль сыграл украинський телеведущий Алексей Душка.

О съемках в сериал, дружбу с главным актером сериала Артемом Позняком и своих профессиональных кумирах, Душка рассказал в интервью Gazeta.ua

Автор: предоставлено прес-службой 2+0 Позняк и Душка вместе сыграли в сериале "Козырное место"

Какими были ваши первые творческие шаги?

В школе я занимался в театральной студии. Мы ездили на конкурсы от области. Тогда я часто играл разных депутатов. С тех лет мне запомнилась роль Хотькова, он все хотел купить.

Ваш папа - офицер МВД, как он отнесся к вашему выбору?

Я колебался между тремя профессиями: следователь, актер, телеведущий. Помню, что отец очень не хотел, чтобы я был следователем. Тогда мне предлагали поступать без экзаменов в театральный колледж в Днепре, но я выбрал Университет культуры в столице, о чем не жалею. Мы изучали режиссуру, журналистику, актерское мастерство. Благодаря преподавателям, я получил огромный багаж знаний.

Трудно было переезжать из Каменского в столицу?

Я был домашним ребенком, поэтому переезд пережил довольно сложно. 31 августа все празднуют мой день рождения в Каменском, а я сижу в общежитии среди голых стен. Условия были ужасные - мы восьмером жили в одной комнате. Кое-где трещины были такие, что пролезала рука, а зимой дуло. Я вообще сомневаюсь, что это здание еще стоит. К учебному корпусу я ездил два часа. Но ситуацию спасала атмосфера в нашем общежитии. Она была фантастической, потому что большинство певцов, танцоров, актеров жили именно там.

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Почему выбрали именно телевидение? Кто-то подтолкнул?

Выбрать телевидения меня вдохновила работа Владислава Листьева. Он был довольно известным журналистом и телеведущим. Вел программы "Поле чудес", "Тема", "Час пик". Мне нравилось, что он интеллигентный, интересный, и при этом новый. Тогда таких не было.

Недавно вы сыграли в детективе "Козырное место". До этого участвовали в сериальных съемках?

Когда-то играл в фильмах самого себя, это было не трудно. В "Козырном месте" пока моя самая большая сериальная роль.

Как вы попали в проект?

Мне позвонил Артем Позняк, сыгравший в сериале главного героя, и говорит: "Слушай там для тебя роль - один в один. Сделай пробы". Мне прислали текст - небольшой кусочек, я снял монолог на телефон и прислал кастинг-директору. Впоследствии мне ответили: "Класс, приходите!"

Кого вы играете?

Мой герой - полный подлец, посредник между киллером и заказчиком. Сначала он наглый, крутой, рассказывает, как всем надо жить. А когда ему начинает угрожать опасность, обращается в полицию. Было интересно за одну серию сыграть разный спектр эмоций. В жизни я таких людей не люблю, но играть противоречивого героя было интересно. Чувствовать себя в шкуре другого человека еще интереснее.

В сериале много экшн-сцен. Как снимали трюковые элементы?

Я приезжал поддерживать Артема на съемочную площадку несколько раз. Видел, как снимали трюк, где он висел на краю крыши торгового центра. Я боюсь высоты и даже не смог подняться на крышу, поэтому за съемками наблюдал снизу и искренне за него болел. Подбадривал, как мог: по телефону сказал, как будет падать - я его ловить. Я был поражен! Честно говоря, так как Артем - держась одной рукой, играть драматическую сцену на высоте 20-этажного здания, я бы не смог.

Что на съемках давалось сложнее всего?

В одной из сцен мне нужно было лежать с открытыми глазами и не моргать. Снимали этот эпизод очень долго. Стоило мне хоть раз моргнуть и слезы бы хлынули. Но я держался изо всех сил.

Как работалось с другом? Помогал Позняк вам в подготовке к этой роли?

У Артема большой опыт съемок. Он - звезда сериалов, поэтому я попросил его проконсультировать меня, объяснить, как лучше в той или иной сцене себя вести. С Артемом мы обсудили роль, характер моего персонажа и он меня направил.

Помните, как вы познакомились?

В общежитии, когда его подселили к нам в комнату. Я был старшекурсником, так сказать авторитетом. А он только поступил в университет. Должен был быть восьмым человеком в комнате на 16 квадратных метрах - все от этого были не в восторге. Тогда мне показалось, что он очень нагло зашел к нам. А я был сорвиголова из города Днепродзержинска и захотел силой доказать, кто здесь главный. Однако впоследствии узнал, что Артем пришел учиться на актера после армии и службы в спецназе. Решил, что начинать с ним драку не очень хорошая идея. Со временем я понял, что Артем открытый и искренний человек, а я был неправ.

Правда ли, что вы крестили дочерей?

Да, сначала он доверил мне такую роль. Он был уверен, что я справлюсь с этой миссией. Впоследствии я позвонил ему со словами: "У меня будет ребенок, и ты знаешь, почему я тебе звоню?". Он ответил, что догадывается. Наши дочери дружат. Правда, из-за занятости мы встречаемся не так часто, как хотелось бы. Мы еще не видели их нового члена семьи - собаку Райса.

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31 августа у вас обоих был день рождения. Имеете общие традиции в этот день?

Мы очень часто праздновали наши дни рождения вместе, а сейчас заработались и встретиться именно в этот день получается не всегда. Последний раз праздновали вместе два года назад. У нас есть традиция, кто кого первым поздравит. Мы ждем 00:00 и начинаем друг другу звонить. В прошлый раз первым был я, на этот раз Артем. А еще у нас один праздничный торт на двоих - в этом году нам исполнится 76 лет!

Как любите отдыхать семьями?

Наша любимая тема с Артемом - искусство, когда мы встречаемся, говорим о кино, советуем друг другу фильмы. С последнего Артем порекомендовал мне посмотреть картины украинского производства "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и "Атлантида" Валентина Васяновича. Помню, как однажды нам удалось поехать с Артемом на мою Родину, в Каменское на Голубое озеро. Это искусственный водоем, там копали песок и докопались до источника - оно и заполнило все водой. Очень красивое место.

Есть ли в ваших планах снова принять участие в съемках фильма?

Хочу сыграть еще большую роль, какого-то негативного персонажа, чтобы я отвел душу, потому что классических героев играть мне не интересно. И типаж у меня не тот. У меня есть хитринка, и я хочу ее еще где-то показать.

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