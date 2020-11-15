"Мой дедушка был черешней" - баланс грусти, любви и юмора

Автор: Валерий Шмаков "Мой дедушка тоже был для меня черешней, яблоней, целым моим миром", - рассказывает Оксана Зебро

"Мой дедушка был черешней" Анджелы НанеттИ в переводе Андрея Маслюха и с иллюстрациями Анастасии Стефурак - книга, которая идеально сочетает ощущение светлой грусти и большой любви, юмора и детской наивности, - рассказывает журналистка Оксана Зебро. В интервью журналу "Країна" она рассказала о ней среди других любимых своих книг.

"Книга, которая наполняет меня исключительным светом и теплом. И читать ее следует именно в формате издания от" Издательства Старого Льва ". Ведь в нем такой проницательный и глубокий текст дополняют чувственные и магические иллюстрации Анастасии Стефурак. Это оформлении сделало книгу еще объемнее и еще чувственнее. Эта книга мне очень родна и близка, потому что она о семье, и она о дедушке, который таки был черешней. А мой дедушка также был для меня черешней, яблоней, целым моим миром. В ней удивительный баланс ощущение светлой грусти и большой любви, юмора и детской наивности. И она - идеальна.

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Маленький мальчик Тонино рассказывает историю своей семьи так, как ее видит. В частности он рассказывает о своих отношениях с дедушкой Оттавиано, с которым он вместе учится воспринимать мир и понимать свои эмоции, радоваться мелочам, переживать самые большие потери, понимать, что такое любовь. В ней много символов - черешня, которую Оттавиано посадил, когда родилась его дочь, мама Тонино, гусыня, в которую "перевоплотилась" его умершая жена, перо, как маленькое приветствие с небес. И за каждым из этих символов - мир детского восприятия. И еще точки соприкосновения ребенка, который еще воспринимает мир так просто и глубоко, как только может это делать ребенок, и дедушки, жизненный опыт и мудрость которого позволяют ему впасть в детство (в лучшем смысле этого слова) и снова увидеть мир таким честным и по-хорошему простым", - говорит Оксана Зебро.

Оксана Зебро родилась 15 марта 1988 во Львове. В 2010 году окончила факультет журналистики ЛНУ им. И. Франко. С 18 лет работала журналисткой, в частности руководительницей отдела культуры газеты "Высокий Замок". С 2013 года работает в "Издательстве Старого Льва". Сейчас - руководитель отдела PR & Marketing "Издательства Старого Льва". Любит читать, собирает книги о Фриде Кало.