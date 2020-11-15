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суббота, 21 ноября 2020 12:35

Комплекс Бога - если хочешь управлять чьей-то жизнью и делаешь это

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Автор: Валерий Шмаков
 

"Коллекционер" Джона Фаулза - книга о психологии людей, о противостоянии наивности и закомплексованности - говорит журналистка Оксана Зебро. В интервью журналу "Країна" она признается, что имеет особые сантименты к книгам и сериалам о маньяках и психологии убийств.

"Эта книга попала мне в руки случайно. Подростком увидела у знакомого издание, обложка которого мне понравилась (я часто выбираю книги по обложкам), взяла почитать - и пропала. С тех пор перечитала все, что можно было найти, Фаулза. Вот только дневники его, пожалуй, читать было лишним, поскольку оказалось, что для меня и для него "Коллекционер" - о разном. Лет 10 никак не могу это пережить.

Для меня эта книга - о психологии людей, и то, почему они стали такими и не иными, о желании владеть, о комплексе бога, когда не просто хочешь управлять чьей-то жизнью, а берешь и делаешь это, о противостоянии наивности и закомплексованности.

Автор: Валерий Шмаков
  Главный герой влюбляется в девушку, но вместо того, чтобы просто познакомиться с ней, он решает сделать ее экспонатом своей коллекции
Главный герой влюбляется в девушку, но вместо того, чтобы просто познакомиться с ней, он решает сделать ее экспонатом своей коллекции

Главный герой влюбляется в девушку, но вместо того, чтобы просто познакомиться с ней, он решает сделать ее экспонатом своей коллекции - похищает и заключает ее. Он искренне убежден, что она его полюбит, ведь теперь, когда они наедине, она увидит его "настоящего". Она как раз и видит его настоящим, тем, в ком нет места любви. Фаулз описывает события так, как переживает их Фредерик, и как видит их Миранда. И эта пропасть между двумя мировоззрениями и жизнями и помогает понять их обоих и то, какими разными могут быть две стороны одного события и какими разными могут быть люди и их мотивы.

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Честно признаюсь, у меня свои особые сантименты к книгам и сериалам про маньяках и психологии убийств. Особенно, когда это - лишь сюжетная оболочка, а смысл глубже и своими корнями тянется к мотивации и психологии каждого. "Коллекционер" - прекрасный пример этого", - рассказала Оксана Зебро.

Интервью с Оксаной Зебро читайте в журналы "Країна".

Оксана Зебро родилась 15 марта 1988 во Львове.

В 2010 году окончила факультет журналистики ЛНУ им. И. Франко. С 18 лет работала журналисткой, в частности руководительницей отдела культуры газеты "Высокий Замок".

С 2013 года работает в "Издательстве Старого Льва". Сейчас - руководитель отдела PR & Marketing "Издательства Старого Льва".

Любит читать, собирает книги о Фриде Кало.

Автор: Валерия Радзиевская
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