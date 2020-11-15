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пятница, 20 ноября 2020 18:45

Драма человека скрыта за маской служения высшей цели

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Автор: Валерий Шмаков
  "Остаток дня" Кадзуо Ишигуро - это история вины, которую, чтобы пережить, надо сначала признать
"Остаток дня" Кадзуо Ишигуро - это история вины, которую, чтобы пережить, надо сначала признать

Роман японского писателя Кадзуо Ишигуро "Остаток дня" - это история одного человека и целой эпохи в то же время частной драмы, скрытой под маской служения высшей цели. Эта книга - одна из нескольких, которые советует прочитать журналистка Оксана Зебро в интервью журналу "Країна".

"Ишиґуро - любовь моя. Я читала все его книги и не по одному разу. Это невероятный писатель, и полностью мой автор. В каждой своей книге он другой, каждый раз дает новую перспективу, использует новую форму. И всегда в сердцевине текста - глубинная глубина и столько смыслов. Он не дает оценок, не осуждает, не морализирует, а вместе с героями рассуждает, взвешивает, просматривает, оглядывается и смотрит вперед. Его тексты - это целая вселенная для меня, потому что именно в них я полностью погружаюсь, в них начинаю жить.

Дворецкий Стивенс, который всю жизнь прослужил в богатом поместье Дарлинґтон-Холл, отправляется в небольшое путешествие. Правда, путешествует он не столько юго-западной Англией, сколько своим прошлым и воспоминаниями. Потому что сейчас за окном его автомобиля 1956 год, и изменения, которые перевернули весь мир, всю иерархию статусов, приоритетов и принципов, добрались и до стен поместья, за которыми он прятался всю свою жизнь. И пора оглянуться и честно поговорить с собой о себе же.

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"Остаток дня" - очень близкий мне текст. Он о чувстве вины и ответственности, о жизненных приоритетах, о том, как твоя такая неприметная жизнь - это тоже пазл, из которого создается мир, и вы с ним созависимы. Это история одного человека и целой эпохи в то же время частной драмы, скрытой под маской служения высшей цели, а еще того человеческого фактора, что, среди прочего, позволило Второй мировой произойти. Это история вины, которую, чтобы пережить, надо сначала признать, личной и коллективной ответственности. Что такое настоящее достоинство и как это - путать миссионерство с коллаборационизмом, а жертв с нападающими. А еще это история о том, что любить тоже надо уметь, и порой очень непросто позволить себе это. И что у каждого своя правда - и врать себе тоже надо уметь, потому что в конце жизни можно себя же на этой лжи и поймать", - заключает Оксана Зебро.

Интервью с Оксаной Зебро читайте в журнале "Країна".

Оксана Зебро родилась 15 марта 1988 во Львове.

В 2010 году окончила факультет журналистики ЛНУ им. И. Франко. С 18 лет работала журналисткой, в частности руководительницей отдела культуры газеты "Высокий Замок".

С 2013 года работает в "Издательстве Старого Льва". Сейчас - руководитель отдела PR & Marketing "Издательства Старого Льва".

Любит читать, собирает книги о Фриде Кало.

Автор: Валерия Радзиевская
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