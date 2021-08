Мои творческие идеи уже не подходили ВВ. Александр Пипа вспомнил начало группы "Борщ"

В 2001-м группу "Борщ" основали Юрий Здоренко (слева) и Александр Пипа facebook.com

22 августа в киевском клубе Docker pub свое 20-летие концертом отметит группа "Борщ". Основали группу бывшие участники и вдохновители "Воплей Видоплясова" басист Александр Пипа и гитарист Юрий Здоренко.

"Появление "Борща " - это была бомба абсолютная, - вспоминает музыкальный критик Александр Ковальчук. - Лучшее что было в украинском хард-роке. Их до сих пор никто не превзошел. Альбомы Padlo и Рarazita Kusok веселые, безбашенные, вызывают лишь улыбку. Идеальная классика ".

"В то время мои творческие идеи и предложения уже не подходили группе ВВ, - рассказывает Александр Пипа.

- Пришлось искать новые пути музыкальной самореализации. В начале 2000-х приобрел свой первый компьютер, изучал различные программы для создания музыки. В результате появилось много треков-полуфабрикатов, некоторые из них вышли в виде электронного миниальбома, в жанре така себе веселая дурня. Здоренко подбил делать что-то вместе в том же духе. Я тогда слушал классиков индастирал-металла Ministry и The Jesus Lizard. Юрке нравилась более коммерческая тяжелая музыка Rammstein, The Offspring. У нас всегда были немного разные вкусы и одновременно полное музыкальное взаимопонимание. На единстве и борьбе противоположностей наш творческий тандем всегда и базировался. Первый сингл Borshch мы записали под электронные ударные. Уже потом случайно встретили на улице барабанщика Витольда Корженко и решили сделать полноценную группу ".

Одной из фишек группы "Борщ" является каверы на классиков рока.

"В юности очень любил Queen 1970-х и безуспешно пытался подсадить на них Юру Здоренко, - продолжает Пипа. - В конце концов он на них сам подсел, но уже в конце 1980-х. Кончилось это тем, что в "Борще" мы записали кавер на их Mustapha из альбома Jazz, а на концертах иногда еще кривляли Death on Two Legs, I Want to Break Free и In the Lap of the Gods.

На нашей привычной репетиционные базе в Академгородке мы как-то познакомились группой DVS с английского Лидса. Почти сразу решили записать двуязычный кавер на Slade. Тоже всегда любили эту группу. Когда то я летел с ними одним самолетом на Таврийские игры, удалось пообщаться, правда, недолго, потому что я на радостях сильно напился.

Вдохновение на песни о последствиях употребления крепких напитков где ищете?

- Это при совке художественное пьянство было одной из форм культурного протеста. Сходить, например, с бутылкой водки в нагрудном кармане в мавзолей Ленина и тому подобное. Как и всех нормальных людей, меня тоже забирали в вытрезвитель, причем даже в Польше. Когда почувствовал, что бухло меня уже как-то не так действует, начал употреблять меньше. Хотя, в винно-водочный отдел гастронома еще долго наведывался - покупал водку вместо моющего средства, чтобы убирать за котом. Никакой конкретно документально-автобиографической песни о пьянстве у нас нет. Ряд песен с алкогольной тематикой во главе с "П'яна свиня" - это некое инерционное воплощение старых привычек в сочетании с ностальгическими карикатурами из журнала "Перець".

Можно ожидать от "Борща" нового материала?

- У нас семь пятниц на неделе, потому обещаний лучше из нас не вытаскивать. Единственное, что на выступлении в "Докер" могу анонсировать пару классических вещей, таких как "Кароліна Бугаз", например, в совершенно новой аранжировке. Если вдруг постучат новые песни - запишем, а очевидным шагом от нас будет выпуск концертного альбома, потому что большинство старых песен сейчас звучат в нашем исполнении радикально лучше.

Поздраявлять "Борщ" с юбилеем на разогреве будет проект Volver Stone. Это onemanband Дмитрия Белова, житомирского музыканта, участника группы Night On Fire. Дмитрий выступает как автор-исполнитель и человек-оркестр играет в таких жанрах как, панк-блюз, гараж, блюз-рок, рок-н-ролл, фолк. Особенностью проекта игра на нескольких инструментах одновременно, использование необычных.