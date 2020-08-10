Мировые звезды классической музыки выступят в Одессе

Автор: facebook.com В шестой раз проходит международный фестиваль классической музыки Odessa Classics

VI Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics начался в Одессе. Продолжается до 23 августа.

Выступят британский скрипач Даниэль Хоуп, немецкий пианист Себастиан Кнауэр, литовский композитор Гедиминас Гелготас и струнный ансамбль NICO, украинский пианист Алексей Ботвинов, Национальный академический симфонический оркестр Украины. Всего запланировано 11 концертов.

В программе - музыка Моцарта, Баха, Бетховена, Вивальди, Шуберта. Также прозвучат произведения украинских композиторов Николая Лысенко, Мирослава Скорика, Дмитрия Бортнянского, Максима Березовского.

Среди гостей фестиваля - немецкий скрипач Линус Рот. 22 года играет на скрипке Антонио Страдивари Dancla 1703 года. Инструмент ему доверил в бессрочное пользование федеральный L-Bank. Стоимость работ итальянского мастера достигает $16 млн.

"Скрипка Страдивари в руках - это постоянный вызов, - говорит Рот. - Это творение само по себе - такой высокий уровень, что тянуться к нему музыкант может всю жизнь. И это самое большое вдохновение: знать, что можешь извлечь из него любой звук , который ты способен представить. Эта скрипка не имеет границ. Единственное ограничение - мастерство исполнителя".

Линус Рот впервые выступал в Украине на открытии Odessa Classics в 2016-м. В этом году возвращается на сцену фестиваля. 23 августа, в 19:00, в Одесской филармонии будет закрывать программу мероприятия хитом скрипичного романтического репертуара - концертом Мендельсона ми минор. Будет исполнять вместе с Камерным оркестром Одесской филармонии.

Локации фестиваля - Одесский театр оперы и балета, Одесская филармония, Потемкинская лестница.

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"Для культуры переход в онлайн-режим означает смерть, - говорит пианист, основатель и арт-директор Odessa Classics Алексей Ботвинов. - Во время беспрецедентного кризиса высокое искусство должно звучать. Если удастся, это будет хороший знак. В XIX веке в Париже вспыхнула холера. Туда поехал Паганини. Сказал, что его никто не сможет остановить провести выступления, потому что его миссия - нести музыку людям. Несмотря на всю опасность, состоялись при полных залах. Сейчас концерты запрещают, а еще говорят, что мы живем в эпоху свободы".