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понедельник, 10 августа 2020 00:45

В Киеве начался фестиваль классической музыки

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Автор: facebook.com
  10 концертов классики XVIII, XIX и XX веков проведут в рамках фестиваля "Летние музыкальные лучи" в Киеве
10 концертов классики XVIII, XIX и XX веков проведут в рамках фестиваля "Летние музыкальные лучи" в Киеве

3 концерта даст Биг-бенд Национального академического духового оркестра Украины на фестивале "Летние музыкальные лучи". Проходит в столичной Национальной филармонии с 6 по 26 августа.

11 августа Биг-бенд вместе с финалисткой телепроекта "Голос страны" Алиной Башкиной будет исполнять хитовые джазовые мелодии ХХ века. В частности, Caravan Хуана Тизола, Дюка Эллингтона и Ирвинга Миллса; Can`t Buy Me Love Джона Леннона и Пола Маккартни; Cry Me A River Артура Гамильтона; Summertime Джорджа Гершвина; Blue Moon Лоренца Харта и Ричарда Роджерса.

18 августа проведут вечер музыки из репертуара американского тромбониста, аранжировщика и композитора Гленна Миллера. Солист - Виталий Костенко.

25 августа сыграют композиции из репертуара американского композитора, аранжировщика и пианиста Дюка Эллингтона. Солистка - Катико Пурцеладзе.

Все выступления начинаются в 19:00.

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"В Америке ты рождаешься - и ты уже джазмен. По крайней мере каждый второй - говорит дирижер Национального академического духового оркестра Алексей Викулов. - Но и в Украине у этого жанра есть не только будущее, но уже и настоящее. Есть много джазовых коллективов. Постепенно начинаем исполнять качественно, потому что подросло поколение джазменов, которые начинали играть еще в детстве.

Во время концертов должно быть обмен энергией с залом. Важнейшая задача музыканта - не просто выйти на сцену, а заставить слушателей прокайфовать вместе с ним".

Всего в рамках фестиваля "Летние музыкальные лучи" запланировано 10 концертов музыки XVIII-XX веков. Прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Антонио Вивальди, Филипа Гласса.

Выступления также транслируются в прямом эфире в формате онлайн.

Национальная филармония Украины проводит фестиваль "Летние музыкальные лучи" ежегодно с 2010-го. Главная особенность форума: проходит в период отпусков, так называемый "мертвый сезон".

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