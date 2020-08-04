"Редкое явление для Украины вообще, не только для музыкантов": 5 новых рэп-треков, которые стоит послушать

Группа Kalush сняла клип на песню "Вайб". Выпустили в рамках акции "Поминки украинского рэпа". Фото: the-village.com.ua

3 августа был исторический день для украинской музыки.

Об этом говорит музыкальный критик Игорь Панасов. Прокомментировал акцию "Поминки украинского рэпа", в рамках которой презентовали новые композиции более 30 украинских рэперов. Таким образом решили продемонстрировать, что в Украине есть рэп, хоронить его не стоит.

"Около 30 рэп-артистов выпустили свои новые треки в течение суток. Спланированная акция, - пишет Панасов на своей странице в Facebook. - Спровоцировала это июньская статья Александра Вареницы, месседж которой был такой: с хип-хопом у нас дела очень не очень.

Рэперы приняли вызов и ответили. Большинство направило энергию куда надо - в творчество. И хотя хватало инфантильных и тривиальных треков, на этот раз было важным не только качество.

Главное - это солидарность большинства исполнителей, их умение объединяться вокруг конструктивного плана и выставлять требования прежде всего себе, а не другим. Редкое явление для Украины вообще, не только для музыкантов.

Такие проекты усиливают надежду, что мы способны создать что-то большое и крепкое".

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Gazeta.ua предлагает вниманию 5 самых интересных треков, представленных 3 августа.

alyona alyona - "Стержень" (feat. KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова)

"40 дней назад вышла очередная колонка о смерти украинской рэп-музыки. Мы все то прочитали и решили уже наконец похоронить тот рэп и провести по нему поминки", - говорит alyona alyona.

FREEL - "Ей, люди"

"Я записал песню на текст Фоззи. Впервые в жизни читаю не свой, - говорит Freel. - Фоззи - человек, которого я называю "сэнсэй" и который в творческом плане повлиял на меня едва ли не больше других.

Почти все - я в том числе, кто читал текст, думали, что он новый и написан по недавним событиям. Оказывается, тексту 5 лет. Это признак пера великого мастера - когда твои слова со временем не теряют актуальности. Более того: текст звучит злободневно и в 2015-м, и в 2020-м, и так же прозвучал бы в 2000-м.

То же и с пониманием: каждый видит свое. Это также признак великого художника - не лупить кистью между глаз, а дать пространство.

Телевизор, к сожалению, до сих пор играет значительную роль в Украине. И так бы хотелось, чтобы уже завтра утром люди услышали не "убили, похитили, расстреляли, украли", а слова о том, что пора "расти над собой и любить тех, кто рядом с нами". К сожалению, злость и ненависть, которую людям вкладывают в головы, они часто отдают другим.

Эй, люди! Может, давайте любить тех, кто рядом с нами, и расти над собой?"

KALUSH - "Вайб"

"Следи за тем, что ты делаешь и чего желаешь другим людям, ибо именно это тебе и вернется. Чекни мой вайб, - говорится в описании под клипом. - Сегодня день, когда много рэперов объединились и выпускают релиз в один день, сегодня хип-хап будет греметь на всю страну! Рэп - живет!"

VovaZiLvova - "Душевний вайб"

"Шукай себе тут і зараз, знаходь себе у собі. Всі інші місця - це ілюзії в твоїй голові. Весь інший час не існує - ти, може, чув це колись. Коли ти просиш-молишся, то краще дякуй-молись", - зачитывает VovaZiLvova.

Шершень, Anastasia Vengrynovych - "Хто є хто"

"Чаще всего в жизни нас встречают по нашей внешности и картинке, которую видят в соцсетях, но только наши поступки показывают, кто есть кто", - говорится в описании под песней.

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Материал музыкального журналиста Александра Вареницы "Почему украинский рэп нуждается в перезагрузке" вышел 23 июня на ресурсе Bird In Flight. В статье автор сравнивал движение Black Lives Matter и участие американских рэперов в нем с украинскими рэперами, которым "тоже есть о чем высказаться, но они молчат". Написал, что "украинский хип-хоп случился, но так и не заговорил о важном". Акцию в ответ - "Поминки украинского рэпа" - провели через 40 дней после публикации материала. Треки выходили на YouTube, в социальных сетях и стриминговых сервисах, объединенные под хэштегом #RapinPeaceUA.