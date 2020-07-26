Музыканты не говорят про очевидное зло или добро. Будто не в курсе, что тревожит страну - музыкальный критик

Каждый артист должен выбрать какую-то зону своей социальной ответственности - Алексей Бондаренко. Фото: facebook.com

"Действительно ли можно разделить культуру и политику? Откуда вообще возникла идея, что это отдельные категории?" - спрашивает журналистка и литературовед Ирина Славинская во время дискуссии "Культура вне палитики: реальность или самообман?" на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"Некоторые художники считают, что они о прекрасном. Но как вообще быть отделенным от того, что происходит в твоем обществе? - говорит писательница Ирена Карпа. - Политические процессы напрямую связаны с тем, как люди живут.

Просто войти в медитацию и описывать цветок лаванды - можно, конечно. Но у меня так не получается. Пишу о живых людях. О том, что они ожидают и делают. Для меня как автора-сатирика политика - это прекрасный колодец. Столько образов, сколько в этой сфере - мало где возникает.

В истории есть немало таких примеров, которые подчеркивают нераздельность культуры с политикой. Вспомним статью "Я обвиняю" Эмиля Золя - насколько перевернула тогдашний общественный порядок во Франции. Или Петрарки, чьими образами мы восхищаемся, а это были часто карикатуры на представителей тогдашнего политикума. Даже у невыдающихся политических деятелей иногда есть шанс стать известными художественными персонажами.

Я не вижу смысла разделять, считать себя в белом пальто и бояться во что-то вступить. Если ты достойный, имеешь стержень - то что бы ни говорил, остаешься собой. Я разве что против того, чтобы петь дифирамбы - прославлять каких-то правителей, политику партии.

Если художник думает головой - то было бы хорошо, если бы транслировал свое мнение аудитории. Это нормальная составляющая того, как функционирует гражданское общество

Аудитория культурного деятеля очень разная. Ясно, что есть те, кто будут больше лайкать фотки котиков. Но люди хотят услышать мнение своего любимого художника. Потому что это как-то непонятно, когда он - ни рыба ни мясо.

От артистов ожидают выражения позиции - по крайней мере от той части, которая считается интеллектуалами, лидерами мнений. Которые переходят за рамки "певиц ртом". На Западе это прежде всего рэперы. Вряд ли кто-то ждет позиции от совсем развлекательных персонажей. Впрочем, они тоже что-то будут говорить. О Трампе, пожарах в Австралии, острых темах, как Black Lives Matter. Там только ленивый не присоединяется к обсуждению серьезных политических и социальных вопросов.

Если художник думает головой - то было бы хорошо, если бы транслировал свое мнение аудитории. Это нормальная составляющая того, как функционирует гражданское общество".

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"Что такое культура? Есть 500 достойных внимания определений этого понятия. Мне больше импонирует - "надбиологическая организация человечества через ценности", - говорит журналист Вадим Карпьяк. - Политика - это часть целого, а не что-то отдельное. А культура - широченное поле, в котором есть и политика, и наука, и искусство, и общество, и армия".

Аудитории всегда интересно, что публичные персоны думают касательного того или иного вопроса. Но прежде всего такой запрос есть от самих художников

"Есть ли сегодня у украинской аудитории запрос на то, чтобы хотеть слышать позицию художников по определенным политическим вопросам?" - спрашивает Ирина Славинская.

"Аудитории всегда интересно, что публичные персоны думают касательного того или иного вопроса, - продолжает Карпьяк. - Но прежде всего такой запрос есть от самих художников. Например, если музыканты хотят быть на плаву, популярными и узнаваемыми - им нужно привлекать к себе внимание . Песен, достойных радиоэфира, появляется ежедневно минимум 20. И так каждую неделю. Конкуренция становится с каждым годом жестче. Просто классной песни уже мало. Должен еще чем-то отличаться.

Боно из ирландской группы U2 борется за списание долгов странам третьего мира. Пол Маккартни пропагандирует веганство. Саша Кольцова проталкивает экотематику. Сегодня каждый популярный артист, кроме своей непосредственной музыкальной деятельности, имеет еще какое-то социальную нагрузку. Этим обеспечивает себе дополнительную лояльность аудитории. Это требование маркетинга.

У украинских художников глобальное неумение реализовывать шансы собственной продвижения и сообщать о своем существовании, используя информационные поводы. Это катастрофа не только для артистов, но и для индустрии".

"Почему именно на художников падает эта дополнительная нагрузка?"

"Хотя мы и фрагментирует свою жизнь отдельно на культуру, политику, науку, образование, экономику, но глобально есть понимание, что это все части целого. Культура - это объединительный пласт, который производит ценности. Художники всегда будут в центре внимания. потому что потом этими ценностями общество будет пользоваться. к тем, кто их создает и поддерживает, прислушиваются всегда охотнее, чем к тем, кто выпекает булочки".

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"Стоит разделять, что мы понимаем под политикой, и что под этим словом представляют звезды, в частности музыканты, - добавляет музыкальный критик, основатель медиа о новой украинской музыке LiRoom Алексей Бондаренко. - С началом войны с Россией многие артисты должны были определиться с политической позицией. Если хочешь выступить в РФ, то как объяснишь это своим фанатам? Тогда появился популярный тезис, что музыка - вне политики.

Любой художник - это масс-медиа с лицом. Собственно из-за этого люди требуют от него какой-то позиции

Мой вопрос к музыкантам касался того, почему они не говорят про очевидное зло или добро. Даже имея большой ресурс. В Америке во время движений, которые сейчас происходят, звезды включаются в процессы, а у нас почему-то игнорируют. Такое впечатление, будто не в курсе, что тревожит страну. Это защитный механизм для людей, которые не сформировали своей позиции или хотят защитить бизнес.

Мне кажется, каждый артист должен выбрать какую-то зону своей социальной ответственности. Например, Alyona Alyona много говорит о бодипозитиве и феминизме. Жадан высказывается на тему критики власти, в частности харьковской. А многие артисты будто вообще находятся в каком-то другом мире, где ничего не происходит. И от них хочется услышать по крайней мере какую-то позицию.

Любой художник - это масс-медиа с лицом. Собственно из-за этого люди требуют от него какой-то позиции. И если раньше у нас всех артистов воспринимали как в одной лодке, то теперь всем интересно разобраться, действительно ли это так".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".