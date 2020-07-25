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воскресенье, 26 июля 2020 04:45

Искусство не имеет силы общественного изменения. Но способно создать поле для диалога - художница

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Искусство не имеет силы общественного изменения. Но способно создать поле для диалога - художница
Художники и потребители культуры становятся в некотором смысле невидимыми друг для друга. Все смотрят в мониторы, но не видят друг друга - Лия Достлева. Фото: facebook.com

"Может ли искусство помочь нам? Стать пространством, где мы научимся не только диалогу, но и сопротивлению - власти, процессам, с которыми не согласны?" - спрашивает научная сотрудница Одесского художественного музея Юлия Бердиярова.

Модерировала дискуссию "После коронавируса: будущее искусства" на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"Искусство не меняет мир. Оно меняет идею о мире. Эти идеи рождают художники, - отвечает художница, куратор и садовница Алевтина Кахидзе. - Я верю в искусство. Но не могу сказать, что и до карантина оно было такой распространенной практикой или привилегией. Не думаю, что будем иметь огромный рывок, когда все прибегут к художникам и скажут: "Наверное, только вы имеете эти ключи и можете нам помочь".

Но думаю, что у нас появляется много возможностей для коммуникации. Будущее наше будет о том, насколько авторы смогут овладеть искусством привлечения в интернете. Это вызов для художника. Нам надо научиться.

Это сложное время. Что-то надо сделать с этой монополией на власть, которую устроили все государства. Нам надо держать это сопротивление. Я каждый день спрашиваю себя, согласна я с какими-то постановлениями, которые пишутся и принимаются в моей стране".

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"Карантин поставил много вызовов перед культурным сектором. - говорит художница и антрополог культуры Лия Достлева. - Возможность потреблять искусство, получать новую информацию и смыслы, рефлексировать - никуда не девается при диджитализации этого процесса. Но все общественные взаимодействия вокруг этого исчезают. Художники и потребители культуры становятся в некотором смысле невидимыми друг для друга. Все смотрят в мониторы, но не видят друг друга. Эта ситуация намного больше забирает, чем дает.

И что хуже всего - все привыкли сидеть дома. В Польше уже открыты все галереи и культурные центры. Приходи и смотри. Но мои знакомые в Познани отмечают, что посетителей стало меньше.

Еще одна проблема, которую карантин выявил - производство нового художественного продукта стало как-то менее важным. Человечество накопило такой огромный архив культуры, который уже достаточно диджитализированный, что этого хватит надолго.

Искусство не имеет силы общественного изменения. Этим занимаются другие институции. Но оно способно создать поле для диалога о возможности преобразований и определить их направление. Задача художников - сигнализировать о том, что и как должно быть изменено".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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