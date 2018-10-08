Melovin спел на украинском

Melovin представил новую песню. Фото: eurosong.hr

Украинский певец Melovin представил украиноязычную песню "З тобою, зі мною, і годі".

Слова и музыку к композиции исполнитель написал сам.

"Эту песню я написал после ссоры с близким мне человеком. У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни подвергались так называемой осенней депрессии. Надеюсь, кому-то песня поможет справиться с депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка", - говорит Melovin.

О выходе нового материала артист не сообщал заранее. Также не известно, готовит ли Melovin клип на новую песню.

"Какой хороший и мелодичный украинский язык. Великолепное исполнение, спасибо за волшебную песню, так держать", "Песня действительно красивая и как раз для осеннего настроения", "Невероятно подходит украинский язык!" - пишут в комментариях.

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В мае этого года Melovin представив Украину на Евровидении-2018 в Португалиии. С песней Under the Ladder занял 17 место. Получил 130 баллов. По результатам Голосование жюри занял последнее место.