Группа "Машина Времени" отметит юбилей Фото: reproduktor.net

Группа "Машина Времени" даст пять концертов в Украине в рамках тура в честь 50-летия команды. Выступления пройдут в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье и Кривом Роге.

Все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и ​​записях. Без перерывов и сходов-развалов. В их постоянной концертной программе песни с 1976 соседствуют с песнями с 2016-го.

Весь юбилейный год проходит в гастрольном туре.

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"Машина времени" и я со своими проектами стабильно гастролируем в Украине. В нашем юбилейном туре мы тоже туда поедем. Если в Госдуме подойдут на заседании совета и попросят воздержаться от украинских гастролей, я отвечу прямо: "Простите, а какое ваше дело? Ездили и еще поедем. Это мы сами решаем", - заявил Андрей Макаревич в интервью российскому изданию.

Стоимость билетов 1675 - 4800 грн.

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко высказался о своих пророссийских фанатах. Артиста возмутило то, что многие его фанатов поддерживают нарушения территориальной целостности Украины.