Мартин Скорсезе снял криминальный фильм с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

Мировая премьера фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" состоится 27 сентября на открытии кинофестиваля в Нью-Йорке, США. Режиссер представил первые кадры и подробности ленты. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Разработкой занималась компания Netflix, бюджет составляет $160 млн.

Автор: imbd.com Для стриминговои платформы Netflix принципиально важным было участие Мартина Скорсезе, Аль Пачино, Роберта Де Ниро и Джо Пеши в совместном проекте.

"Ирландец" - экранизация романа Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома". Название - сленговый фразеологизм мафии, что означает "говорят, ты работаешь киллером", потому что после убийств на стенах остаются кровавые пятна. В книге писатель описал реально существовавшего киллера, с которым познакомился незадолго до его смерти. Тот признался, что работал на одного из крупнейших боссов криминального мира и убил 25 человек.

Автор: imbd.com Роберт Де Ниро сыграл в 9-ти фильмах Мартина Скосезе.

Также в фильме сыграли Анна Пакуин, Стивен Грэм, Джесси Племонс, Джо Пеши и Харви Кейтель.

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Роберт Де Ниро присоединился к Леонардо ДиКаприо в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка". Рассказывает о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX в. Тогда на территории племени индейцев Осейдж была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатыми людьми. Однако вскоре они начали гибнуть при подозрительных обстоятельствах.