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четверг, 13 августа 2020 15:56

Люди вышли на улицы за свою свободу и хотят перемен - реакция соцсетей на протесты в Беларуси

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Автор: facebook.com
  Художник Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусов
Художник Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусов

Украинские культурные деятели высказались о массовых протестах в Беларуси против шестого президентского срока Александра Лукашенко и за проведение новых честных выборов.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на события.

Андрей Бондарь, писатель, переводчик:

"Очень горько наблюдать за борьбой друзей-белорусов. По ощущениям, они где-то на стадии нашей "Украины без Кучмы". С той разницей, что Кучма не был аж настолько отбитым, как Лука. А особенно горько, потому, что, в отличие от нас тогда, в 2001 году, их протестному движению может элементарно не хватить сил и возможностей для регенерации.

Мы не имели такого авторитаризма и такого слияния с Россией - этих союзных государств, политики полной русификации и репрессий инакомыслящих. Вместо этого мы имели серьезные традиции противостояния Кремлю в ХХ веке. Даже их партизанка во время войны была сплошь советской. При существующем положении белорусского общества и полного отсутствия демократов в их парламенте, боюсь, "в длинную", несколько месяцев, как у нас, протестовать просто не получится.

Реакция мира на нашу последнюю революцию, которая стояла несколько месяцев, была нерешительной и слабой. Стоит ли ожидать безоглядной поддержки от того же ЕС стране-сателлиту РФ? Я не верю в такое. Поэтому мы можем присоединиться к традиционным друзьям демократии и свободы - странам Балтии и Польше - которые не покинули и нас. Только, боюсь, и на это наше государство не решится. Причина на поверхности. Мы, к сожалению, фактически не имеем четкой внешней политики на сегодняшний день. Просто потому, что общество наше на выборах повелось в прошлом году примерно так же, как белорусы в середине 1990-х, выбрав Лукашенко. С той разницей, что мы до сих пор еще способны исправить это историческое недоразумение, а белорусы за несколько десятилетий не сумели и не захотели.

Я сердцем с белорусами, которые борются. Они и нас поддержали в 2013-2014. И погибали за наше дело, как за свое. Жыве Беларусь!"

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Иван Семесюк, художник, писатель, музыкант:

"Глупый анекдот о белорусском висельнике, который висел сутки в петле, но все-таки "перетерпел" - имеет под собой историческую почву. Этот народ в своих воинских способностях способен на серьезную доблесть, и в этом смысле крайне опасен для врагов.

Белорусы умеют долго выжидать, целыми поколениями, и это говорит вероятно о том, что пространство-время они воспринимают немного не так, как мы. И хотя их язык и собственно самих белорусов московские идеологи упорно пихали в рамки исключительно и тотально крестьянского мифа, глубинная аристократичность их культурного кода для меня очевидна.

Эта их протестная монолитность, по моему мнению, говорит о том, что страна исторически не фронтирная и не имеет, условно говоря, "колонизированных" белорусами территорий, как имеем мы (метафизический югавасток), а вся она как есть для них чистый хартленд. На уши встала тупо вся Беларусь, а на антимайдан у тамошней власти видно не хватает ни времени, ни организационного ресурса".

Ирина Цилык, режиссер, писательница:

"От кадров, где силовики с наслаждением бьют дубинками безоружных белорусов, начинает физически трясти. Какое-то бесконечное дежавю. И да, никто из нас сейчас однозначно не скажет, что происходит в Беларуси и кто имеет влияние на те или иные процессы. Но я вижу людей, моих хороших знакомых в частности, которые вышли на улицы за свою свободу и хотят перемен. Мы не знаем, что в итоге будет и чем там у них все закончится (можно подумать, мы здесь у себя дома что-то вообще знаем). И поэтому не хочется никаких экспертных мнений. Хочется просто, чтобы вы, сябры и сяброуки берегли себя и одновременно имели силы и смелость бороться за свое".

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Вахтанг Кипиани, историк, журналист:

"Могу по памяти назвать более сотни украинских и российских диссидентов. Несколько десятков литовских, эстонских и латышских, узников Сиона, грузин, армян и кырымлы. И только одного белоруса - Михаила Кукобаку. Нации, которую империя берет в объятия и объявляет "родным братом", очень трудно. Кому как не украинцам об этом знать. Мечтаю, чтобы фашизоиды Лукашенко и Путин повторили судьбу Чаушеску. Иначе не будет ни украинской, ни белорусской воли".

Остап Сливинский, поэт, переводчик:

"Белорусское общество очень очевидно избавляется от страха. Хочу верить, что этого срока Лукашенко не добудет до конца. Что в его ледоколе, построенном на страхе и фальши, таки сделают пробоину. Возможно, это происходит именно сейчас".

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Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусских протестующих. Среди художников, которые откликнулись на события - Андрей Ермоленко, Никита Титов, Юрий Журавель, Максим Паленко, Игорь Нечитайленко, Александр Грехов. Большинство работ обыгрывают тему исторических национальных символов белорусов - бело-красно-белой флага и герба "Погоня".

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