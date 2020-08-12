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среда, 12 августа 2020 18:01

Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
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Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусских протестующих
Фото: facebook.com
Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусских протестующих
Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусских протестующих
Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусских протестующих
Андрей Ермоленко создал плакат в поддержку белорусских протестующих

Украинские художники отреагировали на протесты в Беларуси. Создают плакаты в поддержку митингующих.

Среди художников, которые откликнулись на события - Андрей Ермоленко, Никита Титов, Юрий Журавель, Максим Паленко, Игорь Нечитайленко, Александр Грехов.

"Сябры! Братья! Сил вам и вдохновения на пути к победе, - пишет художник и музыкант Юрий Журавель на своей странице в Facebook. - Помните, это только первый шаг к независимости. Впереди много тяжелой работы. Сплотитесь и самоорганизовывайтесь. Не верьте популистам, которые будут обещать подачки. Контролируйте избранных. Будьте готовы к сопротивлению на посягательство восточного недалекого соседа. А мы всегда поддержим братьев еще со времен рыцарской эпохи Великого Княжества Литовского! Жыве Беларусь! Слава Украине!"

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Большинство работ обыгрывают тему исторических национальных символов белорусов. Это бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" - изображение вооруженного серебряного рыцаря на серебряном коне, расположенное на красном поле.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах и государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 годах. После прихода к власти Александра Лукашенко символом страны стал красно-зеленый флаг с вышивкой сбоку - похожий на тот, который был во времена СССР.

Так же герб "Погоня" был государственным символом Белорусской Народной Республики, а после провозглашения независимости Беларуси - утвержден как государственный герб Республики Беларусь. В 1995-м государственным гербом стал частично измененный герб Белорусской ССР.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Явка составила почти 84%. Центральная избирательная комиссия заявила, что шестой раз подряд победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской - 9,9%. Экзит-полы ей прогнозировали победу. На некоторых участках за нее отдали голоса до 90% избирателей.

В Минске и других городах Беларуси многочисленные демонстрации начались в тот же вечер. Требуют освобождения политзаключенных и проведения новых честных выборов. Митинги разгонял ОМОН. Силовики применили водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Бросали светошумовые гранаты. В Минске автозак въехал в толпу. За двое суток задержали более пяти тысяч человек, один погиб. В больницу доставили более 200 пострадавших, по официальным данным. Реальное их количество - неизвестно.

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