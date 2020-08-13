Илон Маск предлагает помощь белорусам

Комментарий о помощи Маск написал под постом пользователя Twitter. Фото: REUTERS

Участников протестов в Беларуси поддержал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Он предложил им свою помощь, пишет "Новое время".

Комментарий о помощи Маск написал под постом пользователя Twitter, в котором описывается то, что сейчас происходит в Беларуси.

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Маск ответил: "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь? "

По всей Беларуси бушуют массовые протесты, которые начались после фальсифицированной победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Фронтмен группы Brutto Сергей Михалок во время концерта 12 августа в Одессе сказал свое мнение о массовых акциях протеста в него на родине, в Беларуси.