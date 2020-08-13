Сенцов назвал Лукашенко "кровавым тараканом"

В Беларуси людей "гребут" с улиц только за то, что они там вообще ходят, говорит Сенцов. Фото: Facebook

Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов назвал белорусского президента Александра Лукашенко за действия силовиков во время мирных протестов "кровавым тараканом". Об этом режиссер написал в Facebook.

"С Костей Реуцким я познакомился в период захвата Крыма российскими войсками. Он тогда пытался, как и все мы, освещать те события, а также помогать военным и проукраинским активистам. Костя проявил себя как порядочный и мужественный человек, особенно когда его попыталась задержать так называемая местная самооборона. Следующие шесть лет он работал в Восток-SOS, сосредоточившись на донбасском направлении. А сейчас он вместе со своим товарищем Евгением Васильевым задержан в столице Беларуси.

Подчиненные кровавого таракана гребут людей с улиц только за то, что они там вообще ходят. А если ты пытаешься что-то снимать или бороться свою свободу, то с тобой обращаются еще жестче. Я надеюсь, что с нашими ребятами все в порядке, что белорусский народ будет свободен, а его тиран повторит судьбу Чаушеску!", - написал Сенцов.

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Президент Владимир Зеленский пообещал, что задержанных в Беларуси граждан Украины вернут обязательно.