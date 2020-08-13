Украинцев вернут обязательно, говорит Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не ездить в Беларусь. Поскольку там сейчас сложная и нестабильная ситуация.

Об этом он заявил во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в четверг.

"Сейчас говорим с Министерством иностранных дел, вчера соединились с белорусской стороной. Там 3 наших украинских граждан задержаны. Ведутся переговоры, мы хотим настойчиво, чтобы вернули наших граждан в Украине. По той сложной ситуации.

Пока мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. И я бы сейчас советовал украинцам (из-за тех случаев, что наших людей там задержали) воздержаться от поездок в Беларусь", - сказал Зеленский.

"Пока не установится более или менее стабильная ситуация", - добавил он.

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Президент сказал, что всех задержанных в Беларуси украинцев вернут обязательно.

О заседании в Минске Трехсторонней контактной группы, то Зеленский заявил:

"Уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Одни из главных вопросов - продолжение режима тишины и обмен. Мы передали в ОБСЕ новый список, там около 100 людей".

В Беларуси открыли дело в отношении 2 задержанных в Минске граждан Украины, волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева.