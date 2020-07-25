Люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками - литературовед о романе-антиутопии "Нож, которого не отпустишь"

Антиутопический роман Патрика Несса "Нож, которого не отпустишь" рассказывает о городе, где живут только мужчины. Вышел в харьковском издательстве "АССА". Это первая часть трилогии "Ходячий Хаос". Фото: acca.ua

Роман английского писателя Патрика Несса "Нож, которого не отпустишь" - чуть ли не единственная подростковая книга, в которой очень много ошибок. Так и задумано.

Об этом говорит литературовед, главный редактор сайта о детской литературе "Букмоль" Мира Киевская. Рассказала о подростковых антиутопиях на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"По сюжету, женщины исчезли, а мужчины стали слышать мысли друг друга, - говорит Мира Киевская. - "Нож, которого не отпустишь" - произведение о том, как быть подростком в мире, где тебя не просто контролируют, а буквально читают твои мысли. Интересная история является точной метафорой взросления как такового. Имеет неожиданный стиль повествования. В мире романа люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками.

Большинство подростков любят антиутопии. Даже романы Хаксли и Оруэлла читают иногда с большим восторгом, чем взрослые. Причина лежит на поверхности. В антиутопиях видят эхо того мира, в котором живут. Почти без прав, с чувством подвластности, вынужденные подчиняться непонятным правилам и контролю взрослых. Старший Брат для них - близкий персонаж. И буквально роднее.

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Кроме того, в антиутопиях есть нечто знакомое едва ли не всем подросткам. Это ощущение, что весь мир - против тебя. И желание против него восстать, которое герои произведений воплощают - успешно или нет.

В подростковом возрасте детский вопрос "почему?" выходит на новый уровень. Почему мир устроен именно так? А что было бы, если бы? Именно на этих предположениях и построены антиутопии. Также рассказывают о выборе и последствиях. Это актуальная для тинейджеров тема, потому что они только учатся ответственности, интеграции в социум.

Произведения этого жанра часто не имеют хеппи-эндов. В антиутопиях все неоднозначно. Это приучает к тому, что мир не черно-белый".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".