Люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками - литературовед о романе-антиутопии "Нож, которого не отпустишь"

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 621
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3987
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2250
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7776
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 936
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 693
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1980
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3627
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
7
5
2
5
9
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
Видео
Все видео
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Украинская короткометражка ужасов собрала 8 международных кинонаград
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 711
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 387
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1332
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5256
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 июля 2020
Просмотров: 225
Наскельні малюнки
У 19 його знала чи не вся молодь Шевчика. Та й у місті трохи, й не лише молодь. Ладний, у котонах-вельветах, виразноокий, він виникав в антуражі ...
суббота, 25 июля 2020 13:13

Люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками - литературовед о романе-антиутопии "Нож, которого не отпустишь"

  Комментировать
Люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками - литературовед о романе-антиутопии &quot;Нож, которого не отпустишь&quot;
Антиутопический роман Патрика Несса "Нож, которого не отпустишь" рассказывает о городе, где живут только мужчины. Вышел в харьковском издательстве "АССА". Это первая часть трилогии "Ходячий Хаос". Фото: acca.ua

Роман английского писателя Патрика Несса "Нож, которого не отпустишь" - чуть ли не единственная подростковая книга, в которой очень много ошибок. Так и задумано.

Об этом говорит литературовед, главный редактор сайта о детской литературе "Букмоль" Мира Киевская. Рассказала о подростковых антиутопиях на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"По сюжету, женщины исчезли, а мужчины стали слышать мысли друг друга, - говорит Мира Киевская. - "Нож, которого не отпустишь" - произведение о том, как быть подростком в мире, где тебя не просто контролируют, а буквально читают твои мысли. Интересная история является точной метафорой взросления как такового. Имеет неожиданный стиль повествования. В мире романа люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками.

Большинство подростков любят антиутопии. Даже романы Хаксли и Оруэлла читают иногда с большим восторгом, чем взрослые. Причина лежит на поверхности. В антиутопиях видят эхо того мира, в котором живут. Почти без прав, с чувством подвластности, вынужденные подчиняться непонятным правилам и контролю взрослых. Старший Брат для них - близкий персонаж. И буквально роднее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог

Кроме того, в антиутопиях есть нечто знакомое едва ли не всем подросткам. Это ощущение, что весь мир - против тебя. И желание против него восстать, которое герои произведений воплощают - успешно или нет.

В подростковом возрасте детский вопрос "почему?" выходит на новый уровень. Почему мир устроен именно так? А что было бы, если бы? Именно на этих предположениях и построены антиутопии. Также рассказывают о выборе и последствиях. Это актуальная для тинейджеров тема, потому что они только учатся ответственности, интеграции в социум.

Произведения этого жанра часто не имеют хеппи-эндов. В антиутопиях все неоднозначно. Это приучает к тому, что мир не черно-белый".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Люди не читают книги, не учат грамматику и говорят с ошибками - литературовед о романе-антиутопии "Нож, которого не отпустишь"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Родился первый "человек из пробирки"

Журналист рассекретил тайны афганской войны

Боевики убили 16-летнего парня за ленту в цветах украинского флага

Женщина впервые вышла в открытый космос

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 3 Просмотров: 79915
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 11664
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 7371
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
10
 Просмотров: 6867
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
 Просмотров: 4320
Культура
Бесплатно покажут украинские фильмы
Бесплатно покажут украинские фильмы Просмотров: 81
"Перевели нахренато нашу афишу на русский" - Иван Семесюк
"Перевели нахренато нашу афишу на русский" - Иван Семесюк
 Просмотров: 630
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
 1 Просмотров: 171
Низкая покупательная способность не позволит нам догнать Польшу - издатель
Низкая покупательная способность не позволит нам догнать Польшу - издатель
 Просмотров: 585
Во время карантина общество наконец обратило внимание на проблемы в сфере образования - ученый
Во время карантина общество наконец обратило внимание на проблемы в сфере образования - ученый
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
3
Оккупанты вырезали из тела медика Илина кости и органы, сержант Журавель истек кровью без помощи - ООС
2
Преследование Порошенко имеют все признаки спецоперации Кремля - адвокат Головань
2
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
Голосов: 343
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua