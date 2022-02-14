"Любов починається" - Lama и Ульмо Три исполнили дуэтную песню

Певица Lama (Наталья Дзенькив) и Ульмо Три (Константин Шелудько) выпустили новую песню. Исполнители сотрудничают более десяти лет.

В канун дня влюбленных солисты поразили слушателей интересной коллаборацией. Звезды исполнили песню "Любовь начинается" и опубликовали лирик-видео на YouTube.

Авторы песни "Любовь начинается" уверяют, что это композиция двух романтиков, между которыми только зарождаются чувства.

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Фото: Предоставлено пиар-агентом

Поклонники поддержали артистов и засыпали их положительными комментариями:

"Замечательный голос Натальи. Замечательная композиция. Обязательно должен быть клип. Соскучился по вашим песням", "Прекрасная, бархатная песня", "Лама, Вы моя лучшая украинская исполнительница. Радуюсь новой песне", "Великолепная песня, нежная и романтическая. С премьерой".

Вокалистка группы Lama Наталья Дзенькив изменила имидж для нового клипа "Дым". С брюнетки певица перевоплотилась в блондинку с дредами. Созналась, что эксперимент с внешностью сможет удивить зрителей.