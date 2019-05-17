Певица Lama шокировала фанатов сменой имиджа

В новом клипе певица стала блондинкой с дредами. Фото: lux.fm

Вокалистка группы Lama Наталья Дзенькив, изменила имидж для нового клипа "Дым". С брюнетки певица перевоплотилась в блондинку с дредами.

Созналась, что эксперимент с внешностью сможет удивить зрителей, сообщает LifeStyle 24.

"Я экспериментирую сейчас в песнях, музыке, образах, но в то же время возвращаюсь к тому, что уже было. Моментами мой стиль будет неизменным, поскольку это частью меня, но будут кадры, где я предстану кардинально другой, что сможет удивить зрителя. Не знаю , как это воспримется, но мне очень хотелось что-то изменить", - рассказывала Наталья Дзенькив.

В клипе снялся финалист проекта "Танцы со звездами" Максим Ежов, который выходил на паркет с Лесей Никитюк.

"Да, друзья, в клипе на песню "Дым" я блондинка! Когда мы зажигаем любви, мир вокруг меняется, так почему бы не перевоплотиться Никогда не сдерживайте себя", - написала Наталья Дзенькив к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lama(Natalia Dzenkiv) (@lamaukraine) 5 Май 2019 в 1:17 PDT

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Российская певица Алла Пугачева сменила имидж. Соответствующее фотодоказательство появилось на странице российского журналиста и музыкального критика Артура Гаспаряна в Instagram. Он сделал селфи со звездой на репетиции ее юбилейного концерта - 15 апреля Пугачева будет праздновать 70-летие.