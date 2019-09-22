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воскресенье, 22 сентября 2019 14:36

Лесь Подервянский презентовал новую книгу
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В киевском клубе Atlas Лесь Подервянский презентовал новую книгу «Фаскинейшен оф зе ивнинг».
Фото: www.facebook.com/poderviansky
В киевском клубе Atlas Лесь Подервянский презентовал новую книгу «Фаскинейшен оф зе ивнинг».
В киевском клубе Atlas Лесь Подервянский презентовал новую книгу «Фаскинейшен оф зе ивнинг».
В киевском клубе Atlas Лесь Подервянский презентовал новую книгу «Фаскинейшен оф зе ивнинг».
В киевском клубе Atlas Лесь Подервянский презентовал новую книгу «Фаскинейшен оф зе ивнинг».

В киевском клубе Atlas Лесь Подервянский презентовал новую книгу "Фаскинейшен оф зе ивнинг". Потому что из дома, как отметил автор, ему ближе в "Атлас" чем на книжный форум во Львов.

- А это сейчас или после? - спрашивает полная дама в узких кожаных брюках и кивает на стол с едой, пока сканируют её билет.

- Конечно "До", - отвечает бармен.

На входе в зал угощают шампанским в бумажной и водкой в ​​стеклянной таре. Закусывать предлагают бутербродами с салом. Мужчины залпом опрокидывают водку и на ходу хватают закусь. Женщины берут сразу по два шампанских. Двое барменов едва успевают разливать новые порции.

- Вот эта, новая - 600 гривен, но если хотите ржачную, то берите эту за 300 - "Таинственный амбал", - две девушки продают книги и диски Леся Подервянского, футболки и сумки с его цитатами.

новая - 600 гривен, но если хотите ржачную, то берите эту за 300 - "Таинственный амбал"

За час набивается полный зал. Кому не хватило места, садятся на полу. При свете телефонов читают новую книгу Подервянского. Из-за кулис выходит Мытэць в светлом костюме и замшевых ботинках мышиного цвета. Зал взрывается аплодисментами. Отдельные поклонники встают и начинают свистеть.

- Слава Украине! - писатель поднимает сжатые в замок руки и публика утихает.

- Меня зовут Айдер. Я татарин, - начинает вечер по-русски журналист Айдер Муждабаев. Он в поло с логотипом крымско-татарского телеканала ATR - Метр пригласил меня побыть модератором. Сказал, что раньше, до меня, это делали много идиотов. Поэтому я тоже смогу. Книга большая, толстая и с мелким шрифтом.

Лесь забирает микрофон и объясняет, что его новая книга - это переиздание известных произведений. Из нового там - sms-рассказы и цикл "Больничка". Из папки достает белые листы и начинает читать.

…З пагорба було зручно спостерігати за пригодами жінок в корпусі гінекології. Якось ми натрапили на яму з хірургічни відходами. Синьовата рука людини, відтята хвацьким хірургом, відсторонено відпочивала в траві поруч з ямою. Дибіл Вова прив'язав її до дрючка на зразок значка римської когорти і заволав "Я - Спартак". Наш підрозділ сповз з пагорба. Біля вулиці ми вишукались колоною і рушили в напрямку гастронома…

События происходят вокруг столичной Александровской больницы.

- Я там просто жил. И, если мои герои кому-то кажутся дебилами, то они тоже люди. У меня нет героев, которых бы я не любил, - поясняет автор.

Среди героев рассказов кот Мурзик, который живет в больнице и пересказывает все, что там подслушал и увидел.

- Это искусство. Это тебе не кот насцал, - завершает читать Подервянский и отпивает из бутылки. - Это вода, но мне более дружествена водка. Травы не курю, потому что от неё у меня ноги отнимает.

Подервянский переходит к sms-рассказам.

- Мы с композитором Вячеславом Назаровым сделали оперу "Звери". Назаров, встань, пусть на тебя люди посмотрят, - говорит писатель. В первом ряду встает мелкий седой мужчина в очках, едва кивает и быстро опускается в кресло. - Для промоушена я прямо в телефоне писал рассказы и рассылал всем подряд.

Это новый жанр в литературе.

Это новый жанр в литературе.

…Попав під вплив буржуазних пісатєлєй і став мічтать, шо колись піде в оперу і буде сидіти с красівой тьолкой, а в антракті пити шампань і жерти устріци в буфєті. Одного разу він дізнався, шо в район приїхала sms--опера "Звірі" і зрозумів, шо мєчта бліска до осущіствлєнія. Тож купив квитки, а оскільки своєї тьолки він немав, запросив сусідку Вєрку. Шоб піти разом. Вєрка зраділа, накрасила губи, зробила євроманікюр, вдягла вихідне тігрове плаття і пішла з мужиком в оперу. В опері вапшє було весело. Артісти бігали, співали, матюкались. Все було, як в жизні тільки єщьо лучше…

- Два месяца назад внезапно умер режиссер Андрей Критенко. Мы с Кротом работали не столько ради результата, как процесса. Мы кайфовали. И я не думаю, что мне так скоро попадётся человек с которым так кайфово будет работать. Поэтому вряд ли еще что-то будет. Хотя в книге есть полнометражный сценарий даже для кино. Но это такая штука, что надо много денег. Если на спектакль ещё можно наскрести, то на кино я не очень умею это делать.

Вєрка зраділа, накрасила губи, зробила євроманікюр, вдягла вихідне тігрове плаття і пішла з мужиком в оперу.

- Может министерство поможет, как относитесь к его объединению с ведомством спорта? - выкрикивают из зала.

Начинается блок вопросов от публики.

- Возможно спорт - это тоже культура, а возможно культура - это спорт. Кто знает. Начальству виднее. Но посмотрим, что из этого получится. От названия ничего не зависит. Министерство вообще никогда ничего не решало. А что касается Украины, то происходит полная херня. Но это только начало, цветочки. Я так думаю, у меня есть чуйка пророка. Далее Будет экзамен. И он будет тяжёлый. Будет позор и еще много чего интересного, но в целом все закончится хорошо. Жизнь - это слабые вые ... ны, к которым не следует относиться серьезно.

Жизнь - это слабые вые ... ны, к которым не следует относиться серьезно.

На вопрос "что вдохновляет?" Есть простой, банальной и правдивый ответ - жизнь. Когда я оказался в советской армии, понял, что я в центре абсурда. И там я начал строчить, как пулемёт. А еще у меня хорошее ухо. В 1980-е был кризис с продуктами. Не было масла. Я стоял в очереди за пивом и слышу диалог:

- Ты знаешь чего масла нету?

- Нет?

- Это всё жиды.

- Они все съели?

- Их коты и собачки.

Евреи, коты, собачки, нету масла. А что будет, если масло будет до х ... я? Такая фантазия и родилась пьеса "До х ... я масла".

Разогретая публика наступает. Кто-то выкрикивает "Как сделать из кацапа человека?". "А зачем?", - летит фраза с балкона.

- Вот правильной ответ, - выкручивается писатель и переходит на романтически-гастрономическую тему. – Лучшее утро - это когда просыпаешься от звонка в дверь. Материшься и идешь открывать. А там стоит твой друг с бутылкой холодной водки и килькой пряного посола. Ещё люблю ходить на яхте, ездить на велосипеде и рисовать. Сейчас целыми днями этим только и занимаюсь. 10 октября у меня вместе с дочерью будет выставка в Луцке. В декабре - в Киеве. Мой ребенок позавчера (презентация состоялась 19 сентября - gazeta.ua) взяла третье место в Мадриде на "Биеннале-текстиль" (BIENAL Textile art). – Что-то там рисует на ткани.

Фанаты просят анекдот. И получают.

- Говорит кум куме: "у меня к тебе три вопроса". Она ему в ответ: "я в жопу еб ... ты не даю". "Тогда осталось два вопроса".

От анекдотов Лесь Подервянский переходит на тему чистоты языка. - Суржик - это такой язык. В нем нет ничего хорошего и ничего плохого. Вот когда плохо говоришь по-испански, то в Испании думают, что ты ихний, только приехал с какой-то провинции. Так и у нас. Есть диалекты, есть суржик, а есть литературный язык, которым в жизни никто не разговаривает.

Лесь Подервянский начинает подписывать книги. Очередь собирается на половину зала.

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Сборник произведений Леся Подервянского "Фаскинейшен оф зе ивнинг" ("Очарование вечера" - gazeta.ua) вышла в киевском издательстве "Наш формат".

"Мне иногда говорят: "Вы же все серьёзное выдаёте, а здесь Подервянский". Отвечаю: " Все нормально", - говорит Владислав Кириченко, директор издательства " Наш формат". - Был у меня бизнес-партнёр в Москве. Пригласил на день рождения. А у него все есть. Голову сломаешь над тем, что подарить. Я купил ему диск Леся "Павлик Морозов". Партнёру это ценнее спиннинга за тысячу долларов. Еду такой, в машине диск, бутылка. Думаю, послушаю. У меня тогда была первая нормальная машина, с модным сиди-плеером. Вставляю диск и на эпическом чудовище с сиськами его заедает. Я заплатил за ремонт проигрывателя 653 доллара. За диск - 10. Такая вот незадача. Рассказал эту историю имениннику, а он не поверил. Пообещал ему привезти книгу и не нашёл. Прошло лет 10-12 и мы выдали первую книгу Леся Подервянского. Тогда я уже отвёз её партньору в Москву с автографом".

Автор: Мирослава Соколова
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