Когда снимаешь в прифронтовой зоне, должен четко понимать правила поведения - режиссерка

Автор: imdb.com Главные герои документального фильма режиссера Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин" - семья Гладких-Трофимчук из "красной зоны" Донбасса. Старшая дочь Мирослава (в центре) хочет поступить в столичный университет на оператора. Снимает любительское кино о своей жизни после начала войны. Родные ей помогают

66 фильмов из 32 стран показали на 17-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Длился с 24 апреля по 10 мая. Из-за пандемии коронавируса проходил в онлайн-режиме - впервые среди украинских фестивалей. На официальном сайте зрители могли бесплатно смотреть премьеры, мастер-классы, дискуссии, оставлять отзывы, общаться с режиссерами. Центральная тема нынешнего Docudays - взросление.

Две главные награды получил украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык. Победил в международном конкурсе "Доку/Мир" и национальном "Доку/Украина".

Лента рассказывает о семье из прифронтового города Красногоровка Донецкой области. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей - двух старших дочерей и двух сыновей. Прячутся от обстрелов в подвале. Снимают любительское кино о своей жизни.

Несмотря на обстоятельства, борются за свое нормальное существование

- Наша история о невидимых для мира "маленьких людях", - говорит Ирина Цилык. - Несмотря на обстоятельства, борются за свое нормальное существование. Это также фильм о том, как люди работают с собственной индивидуальной и коллективной травмой. Кино помогает героям по-другому все это проживать.

Снимали в течение года - от весны до весны. Очень важно как можно больше времени проводить с героями рядом. Мы там все передружились. Сначала наша съемочная команда жила в местном общежитии. В какой-то момент Аня сказала: "Мне надоело, что вы живете черт знает где. Будете в нашем доме. Найдем, как вас положить". Мы так были значительно ближе. Когда зубы чистятся, борщи варятся - и тут уже и камера. Мы все стали одним целым. А не просто гостями, которые пришли и начали снимать. Должно было все быть по-честному. Для меня съемки - это и собственно создание фильма, и вместе с тем человеческие отношения.

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Лента о том, что происходит на Донбассе, но в целом мало затрагивает тему политики. Отталкивается от универсальных вопросов о том, как сохранять в себе человечность и оптимизм в трудные времена.

Они почти не смотрят новости. В Красногоровке транслируется только российское телевидение, несмотря на то, что это территория Украины. Наше там блокируется. Поэтому оказываешься в такой вынужденной внутренней эмиграции, как наши герои. Но в основном местные жители смотрят то, что им предлагают.

Был момент, когда мы себя некорректно повели. Снимали эпизод, в котором Мирослава катается на скейте со своим парнем, фотографирует его. В какой-то момент поняли, что за нами наблюдают. Дома вокруг казались абсолютно заброшенными. На самом деле нет. Там военные, снайперы. К нам вышел мужчина, поговорил с нами очень мягко как с ошарашенными подростками. Сказал: "Друзья, это не то место, где можно снимать что попало". Когда снимаешь в прифронтовой зоне, должен четко понимать правила поведения и не нарушать их.

Автор: imdb.com Лента режиссера Романа Любого War Note состоит из личных видеозаписей с телефонов, фотоаппаратов и камер украинских солдат на Донбассе

Приз зрительских симпатий на нынешнем Docudays UA получил фильм War Note режиссера Романа Любого. Собрал и объединил личные видеозаписи с телефонов и камер украинских солдат на Донбассе.

- Эффект машины, которая сбивает человека. Именно с таким впечатлением я хотел оставить зрителя после просмотра, - говорит Роман Любый. - Ощущение, что ты только что остался в живых - это очень яркое впечатление. Большинство военных это пережили. Когда ты все время находишься в состоянии опасности, с ощущением, что сейчас тебе прилетит - мозг к этому привыкает. Когда люди возвращаются в привычные условия, функция самосохранения продолжает работать.

Работал над фильмом 5 лет.

Задача картины - сократить дистанцию ​​между людьми с боевым опытом и всеми остальными. Это взгляд на войну от первого лица, глазами ее участников. Мы все знаем, что такое снимать на телефон. Очень легко поставить себя на место человека с телефоном в руках.

Герои шутят, курят сигареты и комментируют то, что пуля только что прилетела и попала почти по ним

Видеосюжеты с отрывками из разных судеб объединены в одну линию. Движемся от лета в зиму. От первого контакта с оружием до уже искусного военного менеджмента. Чем глубже заходим на территорию, охваченную войной, тем ближе подступаемся к смерти как явлению. Хотел, чтобы кино посмотрели не только собственно авторы этих видео и другие ветераны. Но и наши соотечественники, которые живут будто в параллельной реальности и вопрос войны их не касается.

Не понимаю, когда говорят "еще один фильм о войне". Как будто этот вопрос закрыт.

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В кадре также много специфического фронтового юмора. Это - спасение сознания. Например, есть сцена, где идет медленный обстрел, время от времени прилетают пули. А герои шутят, курят сигареты и комментируют то, что пуля только что прилетела и попала почти по ним. Смотришь на них и думаешь - как тут вообще можно шутить. А они это делают. Из-за этого возникает симпатия. Какие-то супермены просто. Юмор - это также признак интеллекта. Военные почему-то это умеют.

Автор: imdb.com Картина российской режиссерки Ксении Охапкиной "Бессмертный" показывает жизнь городка на севере России, где детей воспитывают в милитаристском духе

Главную награду подросткового жюри Docudays UA получил фильм "Бессмертный" российской режиссерки Ксении Охапкиной. Ленту совместного производства Эстонии и Латвии снимали в городе Апатиты в Мурманской области России. Первое поселение появилось там в 1930-х как трудовой лагерь. Документалка показывает детей, находящихся в военно-патриотическом движении "Юнармия". Готовятся к государственному празднику. Девочки репетируют танцы, а ребята - номера с оружием. Участвуют в военных учениях. Воспитатели им говорят: "Вами командуют. Другого вам ничего не надо". Рассказывают о жертвенных "бессмертных подвигах" советских летчиков. О земляках, воюющих в Сирии. На почетной витрине юнармейцев стоит золотой бюст Путина.

- Решила показать бюст без комментария, - говорит Ксения Охапкина. - Не так важно, что за персона, которую делают из драгоценного металла. Странно вообще, что мы кого-то покрываем золотом. Раньше это был Ленин, потом Сталин. Сейчас Путин - фигура скорее символическая, чем конкретная. Пока людям нужен идол, ничего не будет меняться.

Фильм начался с вопроса - что такое свобода? Я хотела исследовать, почему мы проживаем будто бы не свою жизнь, а в предлагаемых нам обстоятельствах.

Вместо того, чтобы требовать срочных изменений или просто бежать оттуда, люди танцуют, маршируют

Советская культура во многом основывается на самопожертвовании. И эта невероятная энергия, готовность людей принести отдать свою жизнь прагматично используется государством. Нормальные человеческие чувства перерастают в нечто страшное и искусственное. Кто-то сопротивляется, но ребенок не знает, как. Не имеет примера. Поэтому эта система рано или поздно подавит и убьет все живое в нем. Это навязанный способ существования, который лишает людей возможности свободного выбора и принятия решений.

Вместо того, чтобы требовать срочных изменений или просто бежать оттуда, люди танцуют, маршируют. Живут в придуманной государством сказке так, будто никогда не умрут. У нас в России часто звучит слово "бессмертный" в контексте Второй мировой, военных подвигов, концепта нашей победы. С другой стороны, это уход от реальности, другое восприятие времени. Ты физически умрешь, но останешься жить в виде памятника. Поэтому теряется ценность момента и личности.

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Для России войны происходят как шоу. Их цель - создать фигуру внешнего врага и объединить людей в покорном и благодарном состоянии перед властью, которая их защищает.

Судя по российской истории, должен наступить предел, чтобы люди сказали "хватит над нами издеваться". Или должно вырасти свободное сознание, чтобы сказать "нет, мы будем жить иначе". Так, как это произошло в Украине.

Победители Docudays UA получили по $1 тыс. - 26,7 тыс. грн. Самой популярной премьерой фестиваля стала лента "Земля голубая, будто апельсин". Собрала более 4 тыс. онлайн-просмотров.