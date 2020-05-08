У посетителей клуба "Сила воли" общий враг страх

Норвежско-нидерландский документальный фильм "Ангелы улицы Диамант" рассказывает о трех борцах за социальную справедливость в американском городе Филадельфия. Кухарка Мами, бывшая "черная пантера" Барбара и пасторка Рене вместе занимаются бесплатной столовой Епископской церкви, помогают мигрантам. tiff.no

До 10 мая продолжаются онлайн показы фильмов Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Свои ленты режиссеры представляют из дому в прямом эфире. На трансляции программы "Суп с режиссерами" обсуждают два фильма нидерландских режиссеров. Лента "Ангелы улицы Диамант" Петра Лома из конкурса DOCU/МИР посвящена афроамериканской церкви в Филадельфии, которая кормит обездоленных и предоставляет убежище нелегальным мигрантам. Короткометражная работа Нины Карим ван Орт "Клуб под названием" Сила воли "программы DOCU / КОРОТКО рассказывает об общине бедного района Мальбурген голландского города Арнем, которая защищает здание своего культурного центра от сноса.

"Наш суп с режиссерами касается важной темы -" Как не бояться: разговор о солидарности ". И мы будем говорить с двумя авторами - представляет участников модератор, правозащитник Максим Буткевич. В это время Петр меняет свой фон на название фильма белыми буквами на красном, на фоне Нины появляется изображение космоса, которое подходит к ее синей кофточке. - Как эти ситуации привлекли ваше внимание? Как вы узнали о церкви и музыкальном клубе, и почему решили снимать о них?

- Я снимала на заказ сюжет о музыкальных событиях, которые происходят в бедных проблемных районах. И вот зашла в здание клуба, - вспоминает Нина. - С виду это разрушенное здание, без окон. Но сразу влюбилась в место и людей. Они для меня было как новая вселенная. Решила, что об этом надо снять фильм, рассказать больше.

С виду это разрушенное здание, без окон. Но сразу влюбилась в место

- Так вы начали с музыки, а потом вас гипнотизировало это место. А вы, Петр, как узнали о суповой кухне, об улице Диамант, - обращается Максим ко второму участнику.

- Вообще фильмы о правах человека снимаю 15 лет. Меня волнуют темы несправедливости. Неважно, где это происходит, - отвечает Петр Лом. - Один из моих лучших друзей живет в Филадельфии, и рассказал мне о церкви, где всех принимают, где могут защитить нелегальных мигрантов в США. Церковь рассматривается как место, куда правоохранительные органы не зайдут. Мы посетили ее как раз перед выборами Трампа. И тогда еще шутили, что если Трамп победит, вы будете лишними.

Эта церковь особенно активна с 60-х. Познакомился с невероятными людьми которые там работают. Мы снимали год, проводили много времени на суповой кухни, которая кормит людей. Затем появилась еще одна история - о мексиканцах, маме и четверых детей, которые попросили убежище в церкви. Это фильм против Трампа, он показывает место, где всех принимают. В США существует сильная политика идентичности в плане этнических категорий, есть определенные стереотипы, как на кого смотреть. Но здесь фактически черная церковь, мы - белые европейцы, но это не имело для них значение. Священник говорил, что все имеют место за столом, это вдохновляет.

- Эта афроамериканская церковь в северной Филадельфии имеет свою историю. Сыграла роль в движения за права человека в США, - говорит Максим Буткевич. - Там работает суповая кухня, которая кормит бедных и голодных из этого района. Местная община защищает нелегальных мигрантов. То есть в церковь приходит много уязвимых людей. Как вам там работалось? Ведь вы - белый парень, еще и с камерой. Не было ли моментов, когда вас воспринимали как угрозу? Как вам удалось завоевать доверие?

- Конечно, есть определенное неравенство между режиссером и его подопытными героями, - говорит Петр Лом. - Я общался с этой мигранткой Кармелой. Она не может оставить церковь, из-за этого всего находится в депрессии. При этом ее дети могли ходить в школу. В Филадельфии школьные советы не выполняют федеральные законы. Но из-за детей полиция может выйти на родителей ... Сначала не мог много снимать Кармелу. Я играл с ее детьми, пытался помочь маме, завоевывал их доверие. Чтобы снимать таких героев, надо с ними подружиться.

В Филадельфии школьные советы не выполняют федеральные законы.

Мы не сосредотачивались на тех, кто приходит. Наши главные персонажи - работники и волонтеры кухни. Конечно, кто-то не хотел, чтобы их снимали, и это понятно, без проблем. Филадельфия - четвертый по величине город в США и первый по бедности, и неравенство в городе огромное. Там много уязвимого населения. Облегчало работу, что о Кармеле многие журналисты уже делали репортажи. А суповая кухня давно функционирует и всем известна. Если вы работаете с открытым сердцем, люди это чувствуют. И идут на контакт.

- Я занимаюсь вопросом беженцев в Украине, является координатором движения "Без границ". Хочу поговорить о солидарности, - возвращается к главной теме разговора Максим Буткевич. - В вашем фильме, Петр, много страха. Посетители суповой кухни боятся завтрашнего дня, ее сотрудники не уверены, что произойдет с ними, с церковью, которая не имеет средств на ремонт. Как вы думаете, может ли солидарность преодолеть этот страх и беспокойство?

- В случае церкви многое достигается с помощью веры и любви, - отвечает Петр Лом.- Видел как в церковь приходит печальная посетительница, ее утешает и обнимает кухарка Мами. Они подчеркивают, что это не просто безопасное место, где можно поесть, а место, где можно чувствовать себя как дома, поговорить с неравнодушными людьми. Это очень американская история. Кухня до сих пор работает, оставляет блюда у двери. Их не останавливает страх или карантин, продолжают выполнять свою работу.

- Нина, клуб под названием "Сила воли", о котором вы рассказываете, тоже такое место для обездоленных, - обращается к режиссеру ведущий. - Это общественный центр с музыкальной школой. Куда приходят люди со всего района. Им становится легче, когда общаются, играют в музыкальной группе. Потом узнают, что этот общественный центр будет снесен в процессе урбанизации и перестройки района. Как персонажи вашего фильма смогли справиться с беспокойством? Потому что они не знают, что будет с их клубом, но пытаются бороться. Нашли ли они поддержку?

- Страх становится общим врагом, особенно для этой группы людей, - говорит Нина. - Хуже всего для них было потерять этот дом, где собирались общиной. Для них он стал частью идентичности. Снимала четыре года назад, провела много времени с местными. Они не получали никакой поддержки от муниципалитета. Показываю момент, когда приглашают к себе на концерт все политические партии. Никто не приходит. Они играют отличную музыку. Затем муниципалитет узнал о съемках, что будет документальный фильм о борьбе за культурный центр, а власть ничего не делает. И премьера фильма сделала хайп, привлекла внимание. В муниципалитете его посмотрели. Зная, что происходит внутри клуба, власть изменила свою позицию. До сих пор ведут обсуждения. Но похоже, что результат будет позывным. Думают, как сформировать будущее этого района.

Зная, что происходит внутри клуба, власть изменила свою позицию.

- Это замечательно - говорит Максим Буткевич. - Меня тронул момент, когда участники этого клуба сидят в кругу и говорят, что для них этот клуб значит. Их никогда никто не ценил. У них есть проблемы со здоровьем, речью, разные жизненные обстоятельства. И только в клубе их воспринимают такими, какие они есть. Здесь они чувствуют себя комфортно. Сейчас, на карантине, я заметил параллель фильма с нашей современной ситуацией. Мы тоже как члены клуба. У нас были офисы, любимые бары и рестораны, где собирались с друзьями. И вдруг не можем этого делать, нет общего пространства. Ваш фильм становится шире и более личным в наше время. Есть вопрос от аудитории. Хотели ли вы перестать снимать из-за трудностей в процессе?

- У меня были трудности уже на монтаже, - признается Нина. - Потому что сначала у меня были другие акценты относительно того, что является самым важным в фильме. Члены этого центра надеялись, что когда они покажут себя миру, выйдут на акции, устроят открытые концерты, то получат поддержку и все будет хорошо. Снимала это. Но людей пришло мало. Конечно, я хотела для них победы. Но подумала: хорошо, возможно, конец получился не такой оптимистичный. И увидела, что сильные сцены в их разговорах. Фильм получился не о том, выиграют они в борьбе или нет. А как они борются вместе, даже если не будут иметь никакой надежды для будущего. Больше о солидарности и меньше о том, чтобы доказать что-то

- Солидарность важнее хэппи-энд, - подводит итог Максим Буткевич. - Петр, тоже вопрос к вам: какие были трудности во время работы над фильмом и как вы с ними справлялись?

- Снимать документальное кино всегда трудно, - говорит режиссер. - Мы работаем в стиле фильма-наблюдения. Надо много времени снимать. Суповая кухня - это ежедневная рутина, ничего экстраординарного не происходит. Сравниваю этот процесс с рыбалкой. Если хочешь хоть что-то поймать, надо быть терпеливым. Фильм делали 2 года. Сняли 90 часов. Режиссер монтажа был в шоке. Нам хотелось показать рутину. Но интересно, чтобы выглядело красиво и что-то случалось.

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17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA впервые проходит онлайн. На платформе Docuspace.org до 10 мая выложено 47 лент в бесплатном доступе. С 24 апреля в 3 мая состоялось 45 онлайн-трансляций - разговоры с режиссерами, представителями киноиндустрий и правозащитниками. 2 мая Docudays UA объявил победителей фестиваля. Главную награду конкурсов DOCU / МИР и DOCU / УКРАИНА получил фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык. Фильм "Ґрейки" испанца Энрике Рибеса стал лучшим в конкурсе короткометражных фильмов DOCU / КОРОТКО. В номинации RIGHTS NOW! правозащитное жюри определило победителем фильм "Полуночный странник" режиссера Хассана Фазили из Афганистана. Приз зрительских симпатий и приз памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова получил украинский фильм WAR NOTE Романа Любого. Фаворитом подросткового жюри стала лента "Бессмертный" Ксении Охапкиной.